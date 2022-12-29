Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні, 29 грудня 2022 року, радить Ракам не боятися робити щось нове. Овнам треба бути готовими до несподіванок. Що астрологи підготували іншим знакам Зодіаку 29 грудня – читайте в матеріалі.
Астрологи обіцяють для більшості знаків зодіаку позитивний та натхненний день, пише 24 канал.
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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Овнів
Овнам сьогодні треба бути готовими до несподіванок. Ймовірно, вам нарешті подзвонить або напише людина, про яку ви безперестанку думаєте.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Тельців
Для творчих Тельців день обіцяє бути плідним. Астрологи кажуть, що поталанить тим, хто займається рукоділлям.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Близнюків
Близнюки сьогодні відчують апатію до роботи. Вам буде важко включитися в робочий процес та довершити важливі справи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Раків
Ракам треба сьогодні стати сміливими та навчитися виходити зі складних ситуацій. Не бійтеся робити щось нове.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Левів
На Левів чекає в цей день спокій та стабільність. Ніяких негативних подій у вашому житті не передбачається. Все протікатиме в позитивній обстановці.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Дів
Ділових людей чекають в цей день цікаві пропозиції. Ви зможете налагодити процес з партнерами та підписати вигідну угоду.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Терезів
На Терезів у цей день чекають деякі конфліктні ситуації. Постарайтеся бути стриманити та не роздувати надарма з мухи слона.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Скорпіонів
У Скорпіонів сьогодні є чудова можливість реалізувати свій потенціал. Подумайте добре над тим, що ви вмієте добре робити та шукайте всі шляхи до мрії.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Стрільців
Стрільцям сьогодні пощастить опинитися в правильному місці та в правильний час. Випадкова зустріч принесе вам чимало позитивних емоцій.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Козерогів
Козерогам не варто боятися в цей день нових знайомств. Згодом вони допоможуть вам у реалізації ваших професійних цілей.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Водоліїв
Сьогодні всі справи Водоліїв будуть легко досягатися та принесуть результат. Оптимізму вам додасть підтримка колег.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Риб
Риби сьогодні перебуватимуть у величезному потоку енергії. Будь-яка динамічна діяльність піде вам на користь.