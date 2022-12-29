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Гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Овнов
Овнам сегодня нужно быть готовыми к неожиданностям. Вероятно, вам наконец-то позвонит или напишет человек, о котором вы непрестанно думаете.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Тельцов
Для творческих Тельцов день обещает быть плодотворным. Астрологи говорят, что повезет тем, кто занимается рукоделием.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Близнецов
Близнецы сегодня испытают апатию к работе. Вам будет сложно включиться в рабочий процесс и завершить важные дела.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Львов
Львов ждет в этот день покой и стабильность. Никаких негативных событий в вашей жизни не предвидится. Всё будет протекать в положительной обстановке.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Дев
Деловых людей ждут в этот день любопытные предложения. Вы сможете наладить процесс с партнерами и подписать выгодное соглашение.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Весов
Весов в этот день ждут некоторые конфликтные ситуации. Постарайтесь быть сдержанным и не раздувать напрасно из мухи слона.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Скорпионов
У Скорпионов сегодня есть отличная возможность реализовать свой потенциал. Подумайте хорошо о том, что вы умеете хорошо делать и ищите все пути к мечте.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Стрельцов
Стрельцам сегодня удастся оказаться в правильном месте и в правильное время. Случайная встреча доставит вам немало положительных эмоций.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Козерогов
Козерогам не стоит опасаться в этот день новых знакомств. Позже они помогут вам в реализации ваших профессиональных целей.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Водолеев
Сегодня все дела Водолеев будут легко достигаться и принесут результат. Оптимизма вам придаст поддержка коллег.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп н а 29 декабря 2022 для Рыб
Рыбы сегодня будут находиться в огромном потоке энергии. Любая динамическая деятельность вам пойдет на пользу.