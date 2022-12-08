Уже в конце этого месяца все мы соберемся за столом с нашими родными и встретим 2023 год, пишет 24 канал . Даже несмотря на войну, каждый из нас хочет в душе праздника, впрочем, теперь у нас всех только одна мечта, и загадывать в новогоднюю ночь мы будем одно желание на всех – победу для нашей несокрушимой страны.

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Многие любят придавать Новому году и животному, которое будет хозяином года большого значения, поэтому Lifestyle 24 подготовил материал, в котором расскажет, что символизирует год Кролика, что он принесет украинцам и как нам правильно его встретить, чтобы весь год преуспевать.

Что символизирует и принесет год Черного Водяного Кролика

Символом 2023 по китайскому восточному календарю является Черный Водяной Кролик, однако некоторые источники пишут о коте. Дело в том, что для обозначения кота и кролика в Китае используют один иероглиф. Впрочем, правильно все же считать главным животным года именно Черного Водяного Кролика. В свои права тотемное животное вступит 22 января 2023 и будет главным вплоть до 9 февраля 2024 года.

Рік Чорного Водяного Кролика буває раз на 60 років – востаннє він був у 1963 році, а наступний буде у 2083 році.

Астрологи кажуть, що 2023 рік обіцяє багатьом великі зміни у житті, доленосні події та активність у всіх сферах життя.



Що символізує рік Чорного Водяного Кролика / Фото з Unsplash

Люди, які народжені в рік Кролика – сміливі, вольові та з легким характером. Рік буде вдалим для успішних та цілеспрямованих людей, які постійно вдосконалюються та саморозвиваються.

Кролик належить до водної стихії, тому рік пройде у постійній мінливості, зі швидкою зміною подій та неочікуваними поворотами долі. Плисти за течією не вийде, треба буде діяти швидко та чітко, оскільки байдужість вас приведе туди, де ви точно б не хотіли опинитися.

У 2023 році не можна сидіти склавши руки. Везіння буде вперто оминати тих, хто чекає подарунків долі. Не бійтеся брати життя в свої руки та постійно бути в русі подій. Саме вони подарують вам багато можливостей, якими ви зможете скористатися.

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Як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика

Кролик – дуже спокійна, ласкава та мирна тваринка, тому Новий рік 2023 варто зустрічати скромно і без зайвого пафосу, найкраще буде провести цю новорічну ніч в колі близьких вам людей.

Через війну в Україні таке святкування буде найдоречнішим. Зайві танці та сміх зараз є неактуальними, тож не варто своїм пишним застіллям чи шумною компанією робити боляче тим, чиї рідні воюють на фронті або з загинули.

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Кролики очень бережно заботятся о своем потомстве, поэтому в 2023 году семейным парам следует посвятить внимание на заведение детей. Год будет также удачным для заключения брака. Созданный союз в 2023 году имеет все шансы быть успешным и счастливым.



Как встречать год Черного Водяного Кролика / Фото с Unsplash

Также астрологи отмечают, что удачными будут сделки с недвижимостью. Можете смело присматриваться к покупке квартиры, которая в дальнейшем станет вашим уютным жилищем.