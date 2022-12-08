Вже наприкінці цього місяця усі ми зберемося за одним столом з нашими рідними та зустрінемо 2023 рік, пише 24 канал. Навіть попри війну, кожен з нас хоче в душі свята, втім тепер у нас всіх лише одна мрія, і загадувати в новорічну ніч ми будемо одне бажання на всіх – перемогу для нашої незламної країни.

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Чимало людей люблять надавати Новому року та тварині, яка буде господарем року великого значення, тому Lifestyle 24 підготував матеріал, в якому розповість, що символізує рік Кролика, що він принесе українцям та як нам правильно його зустріти, щоб увесь рік мати успіх.

Що символізує та принесе рік Чорного Водяного Кролика

Символом 2023 року за китайським східним календарем є Чорний Водяний Кролик, однак деякі джерела пишуть про кота. Справа в тому, що для позначення кота і кролика в Китаї використовують один ієрогліф. Втім правильно все ж таки вважати головною твариною року саме Чорного Водяного Кролика. У свої права тотемна тварина вступить 22 січня 2023 року та буде головною аж до 9 лютого 2024 року.

Рік Чорного Водяного Кролика буває раз на 60 років – востаннє він був у 1963 році, а наступний буде у 2083 році.

Астрологи кажуть, що 2023 рік обіцяє багатьом великі зміни у житті, доленосні події та активність у всіх сферах життя.



Що символізує рік Чорного Водяного Кролика / Фото з Unsplash

Люди, які народжені в рік Кролика – сміливі, вольові та з легким характером. Рік буде вдалим для успішних та цілеспрямованих людей, які постійно вдосконалюються та саморозвиваються.

Кролик належить до водної стихії, тому рік пройде у постійній мінливості, зі швидкою зміною подій та неочікуваними поворотами долі. Плисти за течією не вийде, треба буде діяти швидко та чітко, оскільки байдужість вас приведе туди, де ви точно б не хотіли опинитися.

У 2023 році не можна сидіти склавши руки. Везіння буде вперто оминати тих, хто чекає подарунків долі. Не бійтеся брати життя в свої руки та постійно бути в русі подій. Саме вони подарують вам багато можливостей, якими ви зможете скористатися.

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Як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика

Кролик – дуже спокійна, ласкава та мирна тваринка, тому Новий рік 2023 варто зустрічати скромно і без зайвого пафосу, найкраще буде провести цю новорічну ніч в колі близьких вам людей.

Через війну в Україні таке святкування буде найдоречнішим. Зайві танці та сміх зараз є неактуальними, тож не варто своїм пишним застіллям чи шумною компанією робити боляче тим, чиї рідні воюють на фронті або з загинули.

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Кролики дуже бережно дбають про своє потомство, тому у 2023 році сімейним парам варто присвятити увагу на заведення дітей. Рік буде також вдалим для укладання шлюбу. Створений союз у 2023 році має всі шанси бути успішним та щасливим.



Як зустрічати рік Чорного Водяного Кролика / Фото з Unsplash

Також астрологи зазначають, що вдалими будуть угоди з нерухомістю. Можете сміливо придивлятися до купівлі квартири, яка надалі стане вашою затишною оселею.

2023 рік наділить вас вірними та щирими друзями, які завжди зможуть прийти до вас на допомогу.