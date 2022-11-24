2023 рік вважається роком Чорного Кролика, втім часто можна помітити в мережі, що цей рік пройде також під покровою Кота, пише 24 канал. Річ у тому, що в китайській мові ці обидві тварини позначаються одним і тим же ієрогліфом. Та все ж таки основним господарем вважається Кролик.

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Востаннє рік Чорного Водяного Кролика святкували у 1963 році, а наступного разу його святкуватимуть у 2082 році – через 60 років. Астрологи зазначають, що рік Кролика подарує всім спокій та гармонію. Цього року святкування Нового року припадає в ніч з суботи (31 грудня) на неділю(1 січня).

Яким буде рік Чорного Водяного Кролика

Кролик є символом довголіття та швидкості. Рік Кролика завжди наповнений непередбачуваними подіями та карколомними поворотами. Кролик – водяний знак, а ця стихія завжди мінлива, тому багатьом буде важко пристосуватися до головного господаря року.

У 2023 році успіх чекає тих представників знаків зодіаку, які будуть ініціативними та захочуть зробити максимум. Хто більше буде старатися і прикладати багато зусиль, тим і буде допомагати Кролик. Плисти за течією – найгірший варіант у 2023 році. Астрологи кажуть, що у невизначеності може пройти увесь рік, тому треба брати все у свої роки та планувати життя своєї мрії. Не варто нічого боятися, йдіть у свій страх і отримаєте більше, ніж очікуєте.

Будьте чесними в новому році з іншими та з самими собою, легкими на підйом, ставтеся простіше до всіх ситуацій та не забувайте про щирість. Кролик цінує доброту та людську душевність.

Кролик – сімейна тваринка, тому у 2023 році треба приділяти належну увагу своїм рідним. Пари, які одружаться в рік Кролика мають всі шанси зберегти шлюб на довгі роки. 2023 рік вдалий для розв’язання житлових питань та придбання нерухомості.



Кролик – покровитель 2023 року

Коли настане рік Чорного Водяного Кролика

На Сході Новий рік настає у другий місяць після зимового сонцестояння. Але постійної дати немає через циклічність місячних місяців. Чорний Водяний Кролик вступить у свої права 22 січня 2023 року і буде господарем аж до 9 лютого 2024 року.

У чому зустрічати рік Чорного Водяного Кролика

Зустрічати рік Кролика можна в різноманітних кольорах. Зверніть увагу на червоний – колір пристрасті, рожевий – колір гармонії, фіолетовий – колір умиротворення, блакитний – колір свободи та легкості. Улюблені кольори кролика – морквяний, зелений та помаранчевий.

Покровитель року – Чорний Кролик, тож можете приміряти на собі річ чорного кольору, втім не обов’язково одягатися в цей похмурий колір з ніг до голови. Ваш одяг має бути легким та не сковувати ваших рухів. Тканини обирайте м’які та приємні на дотик.

Астрологи радять відмовитися від флуорисцентних відтінків, лимонного кольору та охри. Ці кольори принесуть вам неприємності та не подарують гарного настрою.

Кролик – домашня тваринка, тому найкраще зустріти Новий рік в колі батьків чи близьких вам людей. Особливо у такий складний для України час, де кожна проведена хвилина з рідними – найкраща. Ця тваринка цінує домашній затишок, тому саме з рідними вам буде найкомфортніше і Новий 2023 рік пройде вдало.



Стильні образи на святкування Нового року / Фото з Instagram

Що приготувати на стіл у рік Чорного Водяного Кролика

На новорічному столі в жодному випадку не повинно бути страв з кролятини. Замініть м'ясо на рибу чи птицю. Поставте на стіл курку, качку чи індичку, також будь-яку рибу. Не забувайте про морепродукти (кальмари, восьминоги, устриці, креветки). Ця травоїдна тварина оцінить зелень, овочі та фрукти.

Прикрашайте стіл скатертиною із кроликами, фігурками зайчиків, композицією з натуральної ялинки та шишок.



Святковий стіл на Новий рік 2023