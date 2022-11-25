Год Кролика может стать выдающимся годом для многих знаков китайского зодиака. И некоторым представителям зодиакального спектра следует придержать амбиции и подождать более благоприятного времени для мечтаний, пишет 24 канал.

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Голубой Тигр скоро передаст свои полномочия Черному Водяному Кролику или Коту – этот год обещает быть достаточно бурным и наполненным разными событиями для каждого знака зодиака, а также может принести успех и любовь многим.

Восточный гороскоп на 2023 год по году рождения

Восточный гороскоп на 2023 год для Крысы

Те, кто родился в год Крысы, смогут в год Кролика реализовать себя в творчестве и обучении. Этот год – благоприятный для самообразования и общего развития, так что Крысам стоит попробовать что-то новое – вероятно, новое хобби сможет стать делом всей жизни.

Восточный гороскоп на 2023 год для Быка

Люди, которые родились под знаком Быка, смогут много путешествовать – и эти путешествия лишь усилят удовольствие от возвращения домой. Вторую часть года Кролика Быкам советуют провести дома – семейный круг и укрепление отношений с семьей смогут помочь Быкам в будущем.

Восточный гороскоп на 2023 год для Тигра

Для Тигров 2023 будет бурным и разным – громкие успехи могут чередоваться с сокрушительными неудачами. Тиграм следует запастись терпением на Год Кролика и стойко держаться, получая сюрпризы от судьбы. Главное – понимать, что за черной полосой всегда идет белая, которая принесет желанный покой и счастье.

К слову Свадьба в год Кролика: три знака зодиака, которые поженятся в 2023 году

Восточный гороскоп на 2023 год для Кролика/Кота

Представители этого знака зодиака ждали своего года ровно 12 лет, и, наконец, получают статус хозяев в этом году. Кролики/Коты будут находиться под покровом фортуны, так что можно смело браться за новые дела, интересные авантюры, изменять стиль жизни или создавать свое дело. В этом году Кролики или Коты будут звездами, которые наконец получили вожделенную славу.

Восточный гороскоп на 2023 год для Дракона

Для Драконов год Кролика станет вознаграждением за плодотворный труд. Если в прошлом году Драконы приложили все усилия и ответственно относились к своей работе, отношениям и задачам, то судьба поблагодарит их за трудолюбие. С начала весны Драконы смогут наконец-то отдохнуть и посвятить время себе.

Восточный гороскоп на 2023 год для Змеи

Для Змей грядущий год будет годом хлопот и кучи дел – Змеям не стоит расслабляться, а выжимать все из своих возможностей – работа, которую они будут делать в течение года, сможет кардинально изменить их жизнь к лучшему и получить должное повышение.

Восточный гороскоп на 2023 год для Лошади

Родившиеся под знаком Коня смогут наладить свою личную жизнь в этом году – в середине года Кролика Кони смогут встретить новую личность, которая придаст им сил и смыслов. В этом году Лошади смогут быть любимыми и любить.

Восточный гороскоп на 2023 год для Козы

Для Козы год Кролика может стать достаточно опасным – представителям этого знака зодиака следует следить за здоровьем и не пренебрегать проверками у врача. Взорванное здоровье может повлечь за собой много проблем: как моральных, так и финансовых. Но если Козы будут внимательны и будут прислушиваться к своему организму, проблемы их минуют.

Восточный гороскоп на 2023 год для Обезьяны

Обезьяны в этом году смогут получить возможность продвинуться по карьерной лестнице. Представители этого знака зодиака легко смогут реализовать себя и проявить себя перед руководством, за что получат желаемое вознаграждение.

Восточный гороскоп на 2023 год для Петуха

В год Кролика Петухи столкнутся с определенными финансовыми трудностями – представителям этого знака зодиака следует более осмотрительно распределять свое состояние и не распыляться на хаотические прихоти. В худшем случае в конце 2023 года Петухи могут оказаться с дыркой от баранки.

Восточный гороскоп на 2023 год для собаки.

В этом году у тех, кто родился под знаком Собаки, будет много дел и хлопот, связанных с возможным переездом. Этот год будет благоприятным для того, чтобы сменить место жительства, поменять атмосферу и наконец жить в свое удовольствие.

Восточный гороскоп на 2023 год для Свиньи

Для родившихся под знаком Свиньи год пройдет плавно и без проблем – представители этого знака зодиака смогут заниматься своими любимыми делами и не бояться, что что-то пойдет не по плану. Главное в этом году для знака Свиньи – найти настоящих себя.