Астрологи обіцяють для більшості знаків зодіаку позитивний та натхненний день, пише 24 канал.

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Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Овнів

Овнам сьогодні треба бути готовими до несподіванок. Ймовірно, вам нарешті подзвонить або напише людина, про яку ви безперестанку думаєте.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Тельців

Для творчих Тельців день обіцяє бути плідним. Астрологи кажуть, що поталанить тим, хто займається рукоділлям.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Близнюків

Близнюки сьогодні відчують апатію до роботи. Вам буде важко включитися в робочий процес та довершити важливі справи.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Раків

Ракам треба сьогодні стати сміливими та навчитися виходити зі складних ситуацій. Не бійтеся робити щось нове.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Левів

На Левів чекає в цей день спокій та стабільність. Ніяких негативних подій у вашому житті не передбачається. Все протікатиме в позитивній обстановці.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Дів

Ділових людей чекають в цей день цікаві пропозиції. Ви зможете налагодити процес з партнерами та підписати вигідну угоду.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Терезів

На Терезів у цей день чекають деякі конфліктні ситуації. Постарайтеся бути стриманити та не роздувати надарма з мухи слона.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні є чудова можливість реалізувати свій потенціал. Подумайте добре над тим, що ви вмієте добре робити та шукайте всі шляхи до мрії.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Стрільців

Стрільцям сьогодні пощастить опинитися в правильному місці та в правильний час. Випадкова зустріч принесе вам чимало позитивних емоцій.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Козерогів

Козерогам не варто боятися в цей день нових знайомств. Згодом вони допоможуть вам у реалізації ваших професійних цілей.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Водоліїв

Сьогодні всі справи Водоліїв будуть легко досягатися та принесуть результат. Оптимізму вам додасть підтримка колег.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 грудня 2022 для Риб

Риби сьогодні перебуватимуть у величезному потоку енергії. Будь-яка динамічна діяльність піде вам на користь.