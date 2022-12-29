Читайте також Новий рік Чорного Водяного Кролика або Кота: що від нього чекати
Гороскоп на 29 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Овнів
Овнам сьогодні треба бути готовими до несподіванок. Ймовірно, вам нарешті подзвонить або напише людина, про яку ви безперестанку думаєте.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Тельців
Для творчих Тельців день обіцяє бути плідним. Астрологи кажуть, що поталанить тим, хто займається рукоділлям.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Близнюків
Близнюки сьогодні відчують апатію до роботи. Вам буде важко включитися в робочий процес та довершити важливі справи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Левів
На Левів чекає в цей день спокій та стабільність. Ніяких негативних подій у вашому житті не передбачається. Все протікатиме в позитивній обстановці.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Дів
Ділових людей чекають в цей день цікаві пропозиції. Ви зможете налагодити процес з партнерами та підписати вигідну угоду.
Читайте також Знаки зодіаку, які зможуть відпустити минуле та почати нове життя у 2023 році
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Терезів
На Терезів у цей день чекають деякі конфліктні ситуації. Постарайтеся бути стриманити та не роздувати надарма з мухи слона.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Скорпіонів
У Скорпіонів сьогодні є чудова можливість реалізувати свій потенціал. Подумайте добре над тим, що ви вмієте добре робити та шукайте всі шляхи до мрії.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Стрільців
Стрільцям сьогодні пощастить опинитися в правильному місці та в правильний час. Випадкова зустріч принесе вам чимало позитивних емоцій.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Козерогів
Козерогам не варто боятися в цей день нових знайомств. Згодом вони допоможуть вам у реалізації ваших професійних цілей.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Водоліїв
Сьогодні всі справи Водоліїв будуть легко досягатися та принесуть результат. Оптимізму вам додасть підтримка колег.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 грудня 2022 для Риб
Риби сьогодні перебуватимуть у величезному потоку енергії. Будь-яка динамічна діяльність піде вам на користь.