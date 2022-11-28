Покровитель 2023 року – Чорний Водяний Кролик є мирною, сімейною твариною, тож рік стане чудовою нагодою, щоб створити сім’ю для багатьох знаків зодіаку, пише 24 канал.

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У свої права тварина вступить 22 січня 2023 року та буде керувати аж до 9 лютого 2024 року. Чотири знаки зодіаку зможуть відпустити в новому році своє минуле та відкрити двері неймовірному майбутньому, яке на них чекає.

Тельці

Тельці нарешті знімлять свої рожеві окуляри та почнуть жити у своє задоволення. Доля подарує їм великі можливості, які вони зможуть вміло використати у свою користь. Астрологи прогнозують Тельцям багато захоплень та здивувань. Якщо ви самотні, то можете очікувати на другу половинку, з якою зможете побудувати сім’ю. Ви будете шалено закохані, а ваше життя набуде нових барв.

Діви

2023 рік для Дів буде початком великої трансформації. З першого дня нового року ви увірветеся в бій з новими силами та великим ентузіазмом. Ви захочете довести всім та собі в першу чергу, що здатні на великі вчинки. На вас чекає серйозна подія в 2023 році – ви зможете відпустити минуле, яке довгий період тягнуло вас до низу та знайти людину, яка дана вам долею. Нічого не бійтеся та йдіть лише вперед, навіть попри те, що вам буде страшно.

Козероги

На Козерогів чекає феєричний рік. Ви будете рухатися вперед в дуже активному темпі, а ваша кінцева точка вас дуже здивує. Завдяки чітко поставленим цілям та розумінню того, що ви хочете мати у своєму житті, ви зможете до кінця року досягнути будь-якої поставленої мети. Восени це принесе не лише плоди у вигляді дивідендів, але й особу, яка подарує вам відчуття щастя.

Скорпіони

2023 рік подарує Скорпіонам кардинальні зміни. Вони можуть торкнутися будь-якої сфери. Головне – щоб ви чітко поставили собі мету та попри все йшли до неї. Попередні стосунки більше не будуть давати про себе знати, тож ви зможете відпустити минуле та прикласти достатньо зусиль для того, щоб притягнути хороше майбутнє. Астрологи прогнозують Скорпіонам зустріч з другою половинкою в другій половині року.