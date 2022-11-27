2023 рік для деяких знаків зодіаку буде важким в плані любовних стосунків, пише 24 канал. Не всі пари зможуть зберегти гармонію в рік Чорного Водяного Кролика. Багато пар з біллю усвідомлять, що їхня любов добігла кінця та завершать стосунки.

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Леви

Для Левів перша половина року навряд чи буде щасливою. У вашому житті з’явиться людина, до якої ви будете відчувати симпатію. Ви не будете вдаватися до зради та жодним чином не зробите чогось поганого по відношенню до своєї другої половинки, втім усвідомите для себе, що попередні стосунки варто завершувати.

Вам буде дуже важко розпочати розмову та розповісти про свої згаслі почуття, але за деякий час ви лише подякуєте собі за мужність та за те, що не мучили себе та іншу людину ще тривалий час.

Козероги

Вже восени Козероги можуть розпрощатися зі своєю другою половинкою. Вам буде важко усвідомити для самих себе, що почуття згасли, і треба завершувати історію. Ваша друга половинка спочатку дуже важко сприйме розлучення, однак згодом ви обоє будете щасливими в нових стосунках, тому не бійтеся завершувати старе. Пам’ятайе, що в майбутньому вас чекає ваша доля, яка принесе вам щастя, гармонію та ті стосунки, про які ви завжди мріяли.

Риби

Літо для Риб буде доволі напруженим. Вас введе в оману інша людина, тож ви самі того не усвідомлюючи, можете вдатися до зради. Це дуже підкосить ваші довготривалі стосунки з людиною, яка не душі у вас не чаїла та завжди була для вас доброю. Ваша зрада погано вплине на вас обох: постійні сварки, непорозуміння, вияснення стосунків приведуть вас до вигорання, тож вам не залишиться нічого, окрім того, щоб розійтися.