Покровитель 2023 года – Черный Водяной Кролик является мирным, семейным животным, поэтому год станет прекрасной возможностью создать семью для многих знаков зодиака, пишет 24 канал.

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В свои права животное вступит 22 января 2023 и будет руководить вплоть до 9 февраля 2024 года. Четыре знака зодиака смогут отпустить в новом году свое прошлое и открыть дверь невероятному будущему, которое их ждет.

Тельцы

Тельцы наконец-то снимут свои розовые очки и начнут жить в свое удовольствие. Судьба подарит им большие возможности, которые они могут умело использовать в свою пользу. Астрологи прогнозируют Тельцам много увлечений и удивлений. Если вы одиноки, то можете ожидать второй половинки, с которой сможете построить семью. Вы будете безумно влюблены, а ваша жизнь приобретет новые краски.

Девы

2023 год для Дев станет началом большой трансформации. С первого дня нового года вы лопнете в бой с новыми силами и большим энтузиазмом. Вы захотите доказать всем и себе в первую очередь, что способны на большие поступки. Вас ждет серьезное событие в 2023 году – вы сможете отпустить прошлое, которое долгий период тянуло вас вниз и найти человека, который дан вам судьбой. Ничего не бойтесь и идите только вперед, даже несмотря на то, что вам будет страшно.

Козероги

Козерогов ждет феерический год. Вы будете двигаться вперед в очень активном темпе, а ваша конечная точка вас очень удивит. Благодаря четко поставленным целям и пониманию того, что вы хотите иметь в своей жизни, вы сможете до конца года достичь любой поставленной цели. Осенью это принесет не только плоды в виде дивидендов, но и личность, которая подарит вам чувство счастья.

Скорпионы

2023 подарит Скорпионам кардинальные изменения. Они могут затронуть любую сферу. Главное – чтобы вы четко поставили себе цель и, несмотря ни на что, шли к ней. Предыдущие отношения больше не будут давать о себе знать, так что вы сможете отпустить прошлое и приложить достаточно усилий для привлечения хорошего будущего. Астрологи прогнозируют Скорпионам встречу со второй половинкой во второй половине года.