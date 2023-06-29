Сварка, що зіпсує день, і фінансові ризики: гороскоп на 29 червня

Гороскоп на 29 червня прогнозує Близнюкам сварку, що зіпсує увесь день. Козерогам можна йти на фінансові ризики. Терезів чекає шалений успіх сьогодні.

Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Овнів

Овнам краще не робити сьогодні дорогих покупок. Відмовтеся від купівлі меблів, техніки та коштовностей – так краще для вашого бюджету.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Тельців

Тельцям варто підготуватись до ймовірної перевірки на роботі. Приділіть увагу своїй організації та не забувайте про деталі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Близнюків

Середа може принести неприємну сварку з близькою людиною, що зіпсує увесь день. Є шанс уникнути конфлікту – не реагувати на провокації.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Раків

Сьогодні на роботі Ракам рекомендується по максимуму проявити свою харизму та чарівність. Ваші старання та здібності можуть призвести до підвищення зарплати або кращого місця на роботі.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Левів

Левам не можна розслаблятися у цей день – вас дуже хочуть образити. Сьогодні ви не можете показати слабкість: відстоюйте свої кордони.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Дів

Моральний стан Дів буде не найкращим – ви потребуватимете підтримки та релаксації. Ваша чутливість до речей може показатися з поганого боку.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Терезів

Терези можуть сміливо братися сьогодні за будь-які справи. 29 червня – однозначно ваш день, щаститиме буквально у всьому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам слід розкрити свої комунікативні навички. Вас можуть чекати нові знайомства чи зустрічі – навики спілкування допоможе встановити контакти та відгукнуться у розвитку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Стрільців

Стрільці повинні в цей день взяти на себе відповідальність. Скоріш за все, труднощі стосуватимуться роботи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Козерогів

Цей день сприятливий для Козерогів щодо фінансових ризиків. Їм можна робити інвестиції та проявляти себе у новому бізнесі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Водоліїв

Водолії стикнуться з несправедливістю, що увесь день нагадуватиме про себе. Прийміть думку, що ви не можете мати сфери впливу усюди.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Риб

Питання, що так довго непокоїло й турбувало Риб, сьогодні розв'яжеться. Продовжуйте у такому самому дусі.