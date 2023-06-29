Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 29 червня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Овнів

Овнам краще не робити сьогодні дорогих покупок. Відмовтеся від купівлі меблів, техніки та коштовностей – так краще для вашого бюджету.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Тельців

Тельцям варто підготуватись до ймовірної перевірки на роботі. Приділіть увагу своїй організації та не забувайте про деталі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Близнюків

Середа може принести неприємну сварку з близькою людиною, що зіпсує увесь день. Є шанс уникнути конфлікту – не реагувати на провокації.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Левів

Левам не можна розслаблятися у цей день – вас дуже хочуть образити. Сьогодні ви не можете показати слабкість: відстоюйте свої кордони.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Дів

Моральний стан Дів буде не найкращим – ви потребуватимете підтримки та релаксації. Ваша чутливість до речей може показатися з поганого боку.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Терезів

Терези можуть сміливо братися сьогодні за будь-які справи. 29 червня – однозначно ваш день, щаститиме буквально у всьому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонам слід розкрити свої комунікативні навички. Вас можуть чекати нові знайомства чи зустрічі – навики спілкування допоможе встановити контакти та відгукнуться у розвитку.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Стрільців

Стрільці повинні в цей день взяти на себе відповідальність. Скоріш за все, труднощі стосуватимуться роботи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Козерогів

Цей день сприятливий для Козерогів щодо фінансових ризиків. Їм можна робити інвестиції та проявляти себе у новому бізнесі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Водоліїв

Водолії стикнуться з несправедливістю, що увесь день нагадуватиме про себе. Прийміть думку, що ви не можете мати сфери впливу усюди.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 червня 2023 для Риб

Питання, що так довго непокоїло й турбувало Риб, сьогодні розв'яжеться. Продовжуйте у такому самому дусі.