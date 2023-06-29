Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Овнов
Овнам лучше не делать сегодня дорогие покупки. Откажитесь от покупки мебели, техники и драгоценностей – так лучше для вашего бюджета.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Тельцов
Тельцам следует подготовиться к вероятной проверке на работе. Уделите внимание своей организации и не забывайте о деталях.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Близнецов
Среда может принести неприятную ссору с близким человеком, который испортит весь день. Есть шанс избежать конфликта – не реагировать на провокации.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Львов
Львам нельзя расслабляться в этот день – вас очень хотят обидеть. Сегодня вы не можете показать слабость: отстаивайте свои границы.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Дев
Моральное состояние Дев будет не лучшим – вы будете нуждаться в поддержке и релаксации. Ваша чувствительность к вещам может показаться с плохой стороны.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Весов
Весы могут смело браться сегодня за любые дела. 29 июня – однозначно ваш день, будет везти буквально во всем.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Скорпионов
Скорпионам следует раскрыть свои коммуникативные навыки. Вас могут ждать новые знакомства или встречи – навыки общения помогут установить контакты и откликнуться на развитие.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Стрельцов
Стрельцы должны в этот день взять на себя ответственность. Скорее всего, трудности будут касаться работы.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Козерогов
Этот день благоприятен для Козерогов по поводу финансовых рисков. Им можно делать инвестиции и проявлять себя в новом бизнесе.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Водолеев
Водолеи столкнутся с несправедливостью, которая будет весь день напоминать о себе. Примите мнение, что вы не можете иметь сферу влияния повсюду.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 июня 2023 для Рыб
Вопрос, что так долго беспокоил Рыб, сегодня решится. Продолжайте в том же духе.