Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Овнов

Овнам лучше не делать сегодня дорогие покупки. Откажитесь от покупки мебели, техники и драгоценностей – так лучше для вашего бюджета.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Тельцов

Тельцам следует подготовиться к вероятной проверке на работе. Уделите внимание своей организации и не забывайте о деталях.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Близнецов

Среда может принести неприятную ссору с близким человеком, который испортит весь день. Есть шанс избежать конфликта – не реагировать на провокации.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Раков

Сегодня на работе Ракам рекомендуется по максимуму проявить свою харизму и обаяние. Ваши старания и способности могут привести к повышению зарплаты или лучшему месту на работе.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Львов

Львам нельзя расслабляться в этот день – вас очень хотят обидеть. Сегодня вы не можете показать слабость: отстаивайте свои границы.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Дев

Моральное состояние Дев будет не лучшим – вы будете нуждаться в поддержке и релаксации. Ваша чувствительность к вещам может показаться с плохой стороны.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Весов

Весы могут смело браться сегодня за любые дела. 29 июня – однозначно ваш день, будет везти буквально во всем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Скорпионов

Скорпионам следует раскрыть свои коммуникативные навыки. Вас могут ждать новые знакомства или встречи – навыки общения помогут установить контакты и откликнуться на развитие.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Стрельцов

Стрельцы должны в этот день взять на себя ответственность. Скорее всего, трудности будут касаться работы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Козерогов

Этот день благоприятен для Козерогов по поводу финансовых рисков. Им можно делать инвестиции и проявлять себя в новом бизнесе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Водолеев

Водолеи столкнутся с несправедливостью, которая будет весь день напоминать о себе. Примите мнение, что вы не можете иметь сферу влияния повсюду.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июня 2023 для Рыб

Вопрос, что так долго беспокоил Рыб, сегодня решится. Продолжайте в том же духе.