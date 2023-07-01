Гороскоп на 1 липня: як почнеться новий місяць для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 1 липня прогнозує вдалі вчинки та успіх для Близнюків. Козерогам краще не планувати ділових зустрічей й уникати важливих рішень. Більше про початок місяця для всіх знаків зодіаку дивіться далі.
Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Овнів
Овни переживатимуть непростий та бентежливий день сьогодні. Ви можете зіштовхнутися з неприємними людьми та тяжкими викликами. Водночас це піде на користь.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Тельців
Тельцям прийде відповідь на запитання щодо особистого життя. Зірки підказують, що потрібно відпустити ситуацію та попрощатись з проблемою.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Близнюків
Використайте час сьогоднішнього дня по максимуму: є шанси на успіхи в роботі та особистому житті. Місяць почнеться з перспектив та вдалих рішень.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Раків
Ракам потрібно згадати про відпочинок та відірвати увагу від робочих справ. Невелике перезавантаження, прогулянка, гра з рідними допоможуть.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Левів
Сьогодні для Левів вдалий день, щоб розв'язати всі домашні проблеми. Можливо, для вас місяць почнеться з незапланованої поїздки.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Дів
Дівам потрібно приділити час будуванню довгострокових планів. Розпишіть усі цілі на майбутнє: так у вас залишається менше шансів допустити помилку.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Терезів
Астрологи радять Терезам похизуватись своїми успіхами перед керівництвом. Якщо видасться така нагода, обов'язково нею скористайтесь.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Скорпіонів
Скорпіони іноді уникають відповідальності та покладаються лиш на удачу. Сьогодні ви відчуєте наслідки такої поведінки – можливі непорозуміння й дискусії.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Стрільців
Уникайте палких розповідей про свої плани та спілкування з колегами. Вашими ідеями можуть скористатись: підстава прийде звідти, звідки ви не очікуєте.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Козерогів
Приємним у Козерогів сьогодні буде тільки вечір. Зранку ви ризикуєте ухвалити неправильне рішення та стикнетесь з неприємностями.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Водоліїв
Стримайте себе сьогодні від непроханих порад. Не кожен готовий з терпеливістю відреагувати на ваші коментарі, що можуть бути недоречними.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 липня 2023 для Риб
Риб очікують сьогодні побутові витрати. Дорогих покупок краще уникати – згодом ви можете пожалкувати про придбане.