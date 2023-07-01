Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 1 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Овнів

Овни переживатимуть непростий та бентежливий день сьогодні. Ви можете зіштовхнутися з неприємними людьми та тяжкими викликами. Водночас це піде на користь.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Тельців

Тельцям прийде відповідь на запитання щодо особистого життя. Зірки підказують, що потрібно відпустити ситуацію та попрощатись з проблемою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Близнюків

Використайте час сьогоднішнього дня по максимуму: є шанси на успіхи в роботі та особистому житті. Місяць почнеться з перспектив та вдалих рішень.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Раків

Ракам потрібно згадати про відпочинок та відірвати увагу від робочих справ. Невелике перезавантаження, прогулянка, гра з рідними допоможуть.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Левів

Сьогодні для Левів вдалий день, щоб розв'язати всі домашні проблеми. Можливо, для вас місяць почнеться з незапланованої поїздки.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Дів

Дівам потрібно приділити час будуванню довгострокових планів. Розпишіть усі цілі на майбутнє: так у вас залишається менше шансів допустити помилку.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Терезів

Астрологи радять Терезам похизуватись своїми успіхами перед керівництвом. Якщо видасться така нагода, обов'язково нею скористайтесь.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Скорпіонів

Скорпіони іноді уникають відповідальності та покладаються лиш на удачу. Сьогодні ви відчуєте наслідки такої поведінки – можливі непорозуміння й дискусії.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Стрільців

Уникайте палких розповідей про свої плани та спілкування з колегами. Вашими ідеями можуть скористатись: підстава прийде звідти, звідки ви не очікуєте.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Козерогів

Приємним у Козерогів сьогодні буде тільки вечір. Зранку ви ризикуєте ухвалити неправильне рішення та стикнетесь з неприємностями.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Водоліїв

Стримайте себе сьогодні від непроханих порад. Не кожен готовий з терпеливістю відреагувати на ваші коментарі, що можуть бути недоречними.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 липня 2023 для Риб

Риб очікують сьогодні побутові витрати. Дорогих покупок краще уникати – згодом ви можете пожалкувати про придбане.