Что астрологи прогнозируют всем 12 знакам зодиака и на что нужно обратить внимание читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Овнов.
Овны будут переживать непростой и смущающий день сегодня. Вы можете столкнуться с неприятными людьми и тяжелыми вызовами. В то же время, это пойдет на пользу.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Тельцов
Тельцам придет ответ на вопросы, касающиеся личной жизни. Звезды подсказывают, что нужно отпустить ситуацию и попрощаться с проблемой.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Близнецов
Используйте сегодняшний день по максимуму: есть шансы на успехи в работе и личной жизни. Месяц начнется с перспектив и удачных решений.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Львов
Сегодня для Львов удачный день, чтобы решить все домашние проблемы. Возможно, ваш месяц начнется с незапланированной поездки.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Дев
Девам нужно уделить время строению долгосрочных планов. Распишите все цели на будущее: так у вас остается меньше шансов допустить ошибку.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Весов
Астрологи советуют Весам похвастаться своими успехами перед руководством. Если представится такая возможность, обязательно ею воспользуйтесь.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Скорпионов
Скорпионы иногда избегают ответственности и возлагаются только на удачу. Сегодня вы почувствуете последствия такого поведения – возможные недоразумения и дискуссии.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Стрельцов
Избегайте горячих рассказов о своих планах и общении с коллегами. Ваши идеи могут воспользоваться: основание придет оттуда, откуда вы не ожидаете.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Козерогов
Приятным у Козерогов сегодня будет только вечер. Утром вы рискуете принять неправильное решение и столкнетесь с неприятностями.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Водолеев
Сдержите себя сегодня от незваных советов. Не каждый готов с терпением отреагировать на ваши комментарии, которые могут оказаться неуместными.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 июля 2023 для Рыб
Рыб ждут сегодня бытовые расходы. Дорогих покупок лучше избегать – со временем вы можете пожалеть о приобретенном.