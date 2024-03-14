Попереду чорна смуга: у 4 знаків зодіаку в березні почнуться неприємності
Ця весна буде дуже щасливою та успішною. Щоправда, не для всіх знаків зодіаку.
Так, у чотирьох в березні почнуться неприємності. Зокрема, у Діви, Риб, Скорпіона та Стрільця, пише LifeStyle 24.
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Діва
У березні Діви можуть почувати себе трохи втомленими і напруженими. Можливі неприємності на роботі. Важливо знайти час для відпочинку і релаксації. Також рекомендується уникати конфліктних ситуацій.
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Риби
Рибам слід бути обережними у взаємодії з оточуючими в березні. Ймовірні непорозуміння, що призведуть до виникнення певних труднощів.
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Скорпіон
Для Скорпіонів березень може бути дещо складним у сфері фінансів. Усе буде не так, як собі планували. Важливо зберігати спокій і зосередженість, уникати конфліктів на роботі й знаходити компроміси.
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Стрілець
У березні можуть виникнути неприємності в одній з важливих сфер. Варто бути обережними з витратами та ретельно планувати бюджет. Також важливо уникати ризикованих фінансових операцій.
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