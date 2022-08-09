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Гороскоп на 9 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Овнів
Сьогодні на Овнів чекає везіння, однак в другій половині дня вам доведеться трохи понервувати через певні обставини.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Тельців
Астрологи не радять Тельцям заглиблюватися у свої проблеми. Насправді, все можна легко і швидко вирішити, не треба себе картати та заганяти в емоційну яму.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Близнюків
Сьогодні Близнюки мають можливість передбачити своє майбутнє. Зробіть правильний вибір та не жалійте за минулим. Як тільки ви відпустите людей зі свого життя – отримаєте багато нових можливостей.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Левів
Астрологи радять в цей день завершити давно розпочаті справи. Не треба з дня на день перекладати те, що ви можете зробити сьогодні, якщо докладете трохи зусиль.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Дів
Звертайте увагу в цей день не на те, що кажуть, а на те, що роблять. Робіть висновки та чітко йдіть до поставленої мети.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Терезів
Сімейні клопоти Терезів опиняться на першому місці. Ви перебуватимете в плаксивому та пригніченому настрою.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Скорпіонів
День підходить для роздумів над своїм життям. У фокусі вашої уваги має бути робота, особисте життя, родина, дозвілля, саморозвиток та глобальні цілі.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Стрільців
Астрологи не рекомендують Стрільцям в цей день займатися шопінгом. Вам треба зекономити гроші та не витрачати їх на акційні речі, які будуть простоюватися у вашій шафі.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Козерогів
Сьогодні керівництво гідно оцінить ваші здібності. У першій половині дня ви добряче потрудитеся на благо компанії.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Водоліїв
Водолії сьогодні ускладнять стосунки з друзями. В певний момент ви відчуєте напруження, тож спілкування буде неабияк натягнутим.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 серпня 2022 для Риб
День не принесе вам негативних емоцій, втім дасть поштовх для роздумів, куди рухатися в житті далі. Заручіться підтримкою, щоб вам емоційно та морально було легше приймати такі різкі кроки.