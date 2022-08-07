Представниці жіночої статі, які народжені під сузір’ям Дів, Овнів та Раків можуть закрутити голову будь-якому чоловікові, пише 24 канал.

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Діви

Діви надзвичайно романтичні у плані сексуальних стосунків. Ваша спальня буде оповите шлейфом запалених ароматичних свічок, оскільки Діви люблять, щоб все у їхньому житті було красивим та естетичним. Ці жінки люблять задоволяти партнера та ладні на будь-що.

Овни

Овни вважаються неймовірними коханцями. Вони надзвичайно турботливі та чуттєві. З ними чоловік почуває себе окриленим. Овни активно залучені не лише в стосунки, але й інтим. Вони вміють прислухатися до партнера та разом йти до спільного комфорту.

Раки

Раки обожнюють ніжний секс. Вони проти інтимних сцен у костюмах та не хочуть використовувати іграшки з секс-шопу. Ракам дуже важлива увага від чоловіка. Також ці жінки люблять розмови ледь не до ранку про майбутнє. Вони готові планувати з вами життя до кінця своїх днів.