Характер чоловіка та його світогляд багато в чому показує жінкам, чи можуть вони побудувати стосунки з цим обранцем чи ні, пише 24 канал.

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Діви

Чоловіки народжені під знаком Дів здатні запаморочити будь-якій дівчині голову та затуманити розум, але після того, як букетно-цукерковий період проходить та розпочинаються серйозні стосунки – приходять труднощі. Чоловіки хочуть повністю брати владу над жінкою та не дають їй свободи.

Скорпіони

Скорпіони дуже вимогливі до себе та інших людей, тож якщо у вас мало спільних інтересів з ними, то можете вже не старатися будувати стосунки. Такі чоловіки здатні критикувати свою супутницю та постійно вказувати їй на помилки.

Козероги

Стихія Козерогів – короткі романи. Вони повністю занурюються у нові стосунки, але через кілька місяців дуже легко їх відпускають та без проблем розпочинають знайомство з новою дівчиною. Не чекайте нічого серйозного від Козерогів, адже вони досить складні та не спішаться до подружнього життя.