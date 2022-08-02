Астрологи розповіли 24 каналу, що з цими жінками завжди все буде на найвищому рівні. Вони не лише вміють бути успішними на роботі, але й роблять все для того, щоб вдома все блистіло. Не можна сказати, що вони великі педанти, однак безладу в їхніх оселях майже ніколи немає.

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Терези

Якщо у вашій сім’ї є Терези, то вам неймовірно пощастило. Ці представники знаку, ніколи не будуть сидіти склавши руки. Вони надзвичайно активні та непосидючі, тож чимало часу докладають до порядку в квартирі. Коли б ви не прийшли в гості до Терезів – з самого ранку чи пізньої ночі – ви застанете ідеальну чистоту.

Леви

Леви обожнюють порядок вдома. Насамперед, чистоту вони тримають не для гостей, а для самих себе. Іноді у Левів спостерігається схибленість на чистоті, настільки ретельно вони беруться до порядку.

Стрільці

Стрільці дуже добре вміють створювати затишок та приємну атмосферу вдома. Ці представники знаку із задоволенням турбуються про комфорт інших, тож для своєї сім’ї стараються якнайкраще. Зазвичай, Стрільці беруть всі зобов’язання на себе та ідеально справляються з усіма поставленими перед собою завданнями.