Астролог розповів 24 каналу, на яких татусів можна повністю покластися з малечею та які матусі найбільше дбають про свої чада.

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Найкращі татусі

Телець

Тельці хороші батьки і дітям завжди цікаво з ними. Вони вміють добре зацікавити своїх дітей та гарно провести час, який запам’ятається надовго.

Рак

Чоловік-Рак завжди готовий прийти на допомогу своїй дружині. Виховання дітей він бере на себе порівну, тому на дітей виділяє чимало свого часу.

Лев

Леви найбільше опікуються своїми дітьми. Вони піклуються про них з надзвичайною любов’ю і турботою.



Які знаки Зодіаку є найкращими батьками / Фото з Unsplash

Найкращі матусі

Терези

Матусі-Терези для своїх дітей не шкодують ні часу, ні енергії. Вони докладуть всіх зусиль до саморозвитку дитини та вкладуть всю душу, аби дитина почувала себе щасливою.

Стрілець

Стрільці завжди віддають багато часу на виховання своїх дітей. Їм важливо навчити дітей долати труднощі та перепони, а також бути в житті самостійними.

Водолій

Водолії дуже люблять своїх дітей та пишаються будь-яким їхнім досягненням. Водолії завжди забезпечать своїм дітям матеріальний достаток.