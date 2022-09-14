Представительницы женского пола, рожденные под созвездием Дев, Овнов и Раков могут закружить голову любому мужчине, пишет 24 канал.

Обратите внимание Астролог назвал мужчин, с которыми сложно построить отношения

Девы

Девы очень романтичны в плане сексуальных отношений. Ваша спальня будет окутана шлейфом зажженных ароматических свечей, поскольку Девы любят, чтобы все в их жизни было красивым и эстетическим. Эти женщины любят удовлетворять партнера и готовы на что угодно.

Овны

Овны считаются невероятными любовниками. Они очень заботливы и чувственны. С ними мужчина чувствует себя окрыленным. Овны активно вовлечены не только в отношения, но и интим. Они могут прислушиваться к партнеру и вместе идти к общему комфорту.

Раки

Раки обожают нежный секс. Они против интимных сцен в костюмах и не хотят использовать игрушки из секс-шопа. Ракам очень важно внимание от мужчины. Также эти женщины любят разговоры чуть ли не до утра о будущем. Они готовы планировать с вами жизнь до конца своих дней.