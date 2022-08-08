За прогнозом астролога, таким представникам знаку Зодіаку як Леви, Терези та Стрільці, у ліжку немає рівних. Саме вони є найкращими коханцями серед усіх.

Зверніть увагу Астрологи назвали 5 знаків Зодіаку, які розбагатіють у серпні

Лев

Леви дуже пристрасні в інтимному житті. Вони люблять експерименти, а їхня бурхлива фантазія може вас здивувати. Їхні сексуальні таланти запам’ятаються вам надовго. У житті Леви скромні, а от у ліжко ви не зможете їх впізнати.

Терези

Терези – виняткові коханці, але все залежить від їхнього настрою. Якщо вони перебувають у грайливому настрою, то знайте, що на вас чекає незабутня ніч. Терези можуть задовольнити будь-які ваші потреби.

Стрілець

Стрільці дуже уважні в першу чергу до своїх партнерів. Вони завжди хочуть догодити їм, а тоді вже думають про себе. Партнерки Стрільців часто втрачають розум від їхньої енергії та магнетизму.