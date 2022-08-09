День прогнозирует неожиданности и перспективные возможности, сообщает 24 канал .

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Гороскоп на 9 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Овнов

Сегодня Овнов ждет везение, однако во второй половине дня вам придется немного понервничать из-за определенных обстоятельств.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Тельцов

Астрологи не советуют Тельцам погружаться в свои проблемы. На самом деле все можно легко и быстро решить, не надо себя корить и загонять в эмоциональную яму.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Близнецов

Сегодня у Близнецов есть возможность предсказать свое будущее. Сделайте правильный выбор и не жалейте о прошлом. Как только вы отпустите людей из своей жизни, получите много новых возможностей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Раков

Не обращайте в этот день внимание на то, что говорят люди. Будьте сосредоточены над своими делами и концентрируйте внимание на достойно важном.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Львов

Астрологи советуют в этот день завершить давно начатые дела. Не надо с каждым днем переводить то, что вы можете сделать сегодня, если приложите немного усилий.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Дев.

Обращайте внимание в этот день не то, что говорят, а то, что делают. Делайте выводы и четко идите к поставленным целям.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Весов

Семейные заботы Весов окажутся на первом месте. Вы будете находиться в плаксивом и подавленном настроении.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Скорпионов

День подходит для размышления над своей жизнью. В фокусе вашего внимания должна быть работа, личная жизнь, семья, досуг, саморазвитие и глобальные цели.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Стрельцов

Астрологи не рекомендуют Стрельцам в этот день заниматься шоппингом. Вам нужно сэкономить деньги и не тратить их на акционные вещи, которые будут простаиваться в вашем шкафу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Козерогов

Сегодня руководство по достоинству оценит ваши способности. В первой половине дня вы изрядно потрудитесь на благо компании.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Водолеев

Водолеи сегодня усложнят отношения с друзьями. В определенный момент вы почувствуете напряжение, поэтому общение будет очень натянутым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 августа 2022 года для Рыб

День не принесет вам негативных эмоций, впрочем, даст толчок для размышлений, куда двигаться в жизни дальше. Заручитесь поддержкой, чтобы эмоционально и морально было легче принимать такие резкие шаги.