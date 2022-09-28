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Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Овнів
День підходить для нових знайомств. На життєвому шляху вам зустрінуться люди, з якими буде комфортно проводити час.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Тельців
День поганий для з'ясування стосунків. Ви маєте всі шанси нарватися на серйозний конфлікт, який може призвести навіть до розлучення.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Близнюків
День підходить для далеких поїздок. Ви зможете швидко вирішити всі важливі питання. Вас також чекають зустрічі з хорошими та приємними людьми.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Левів
Астрологи не радять Левам сьогоднішній день проводити вдома наодинці. Найкраще провести час з друзями чи близькими.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Дів
День підходить для романтики з коханою половинкою. Спробуйте усамітнитися та зробити одне для одного щось приємне – запросити на побачення або приготувати вечерю. Час разом вас дуже зблизить.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Терезів
На Терезів чекає сварка з колегами. Ваша впертість не призведе до нічого, окрім внутрішнього конфлікту.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Скорпіонів
На Скорпіонів сьогодні чекає веселий день. Ви зможете гарно провести час з найдорожчими для вас людьми.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Стрільців
Стрільцям сьогодні треба буде займатися справами, які будуть вводити вас лише в нудьгу. Втім вони є обов'язковими, і оминути їх не вийде.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Козерогів
Козероги сьогодні можуть бути дуже роздратовані. Ви зрозумієте, що ваша половинка веде подвійну гру, тож вас чекає серйозна розмова.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Водоліїв
Водоліям сьогодні треба бути максимально активними. Спробуйте надолужити згаяне та почати все спочатку.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 вересня 2022 для Риб
Рибам сьогодні не варто розраховувати на допомогу інших. Думайте в першу чергу про себе та власну зону комфорту. Вам ніхто не допоможе крім самих себе.