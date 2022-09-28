День сприятливий для занять творчістю та втілення в життя давніх задумів, пише 24 канал.

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Гороскоп на 28 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Овнів

День підходить для нових знайомств. На життєвому шляху вам зустрінуться люди, з якими буде комфортно проводити час.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Тельців

День поганий для з'ясування стосунків. Ви маєте всі шанси нарватися на серйозний конфлікт, який може призвести навіть до розлучення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Близнюків

День підходить для далеких поїздок. Ви зможете швидко вирішити всі важливі питання. Вас також чекають зустрічі з хорошими та приємними людьми.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Раків

На Раків чекає серйозна розмова з коханою людиною. Ви зрозумієте для себе багато нових моментів, яких вперто не помічали раніше.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Левів

Астрологи не радять Левам сьогоднішній день проводити вдома наодинці. Найкраще провести час з друзями чи близькими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Дів

День підходить для романтики з коханою половинкою. Спробуйте усамітнитися та зробити одне для одного щось приємне – запросити на побачення або приготувати вечерю. Час разом вас дуже зблизить.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Терезів

На Терезів чекає сварка з колегами. Ваша впертість не призведе до нічого, окрім внутрішнього конфлікту.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Скорпіонів

На Скорпіонів сьогодні чекає веселий день. Ви зможете гарно провести час з найдорожчими для вас людьми.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Стрільців

Стрільцям сьогодні треба буде займатися справами, які будуть вводити вас лише в нудьгу. Втім вони є обов'язковими, і оминути їх не вийде.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Козерогів

Козероги сьогодні можуть бути дуже роздратовані. Ви зрозумієте, що ваша половинка веде подвійну гру, тож вас чекає серйозна розмова.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Водоліїв

Водоліям сьогодні треба бути максимально активними. Спробуйте надолужити згаяне та почати все спочатку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 вересня 2022 для Риб

Рибам сьогодні не варто розраховувати на допомогу інших. Думайте в першу чергу про себе та власну зону комфорту. Вам ніхто не допоможе крім самих себе.