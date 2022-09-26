Восени представники цих знаків зодіаку можуть бути абсолютно вибитими з нормального ритму життя болючим розставанням з коханою людиною. 24 канал з'ясував, як і за яких умов це може статися.

Читайте також Кар'єра злетить до небес: астролог назвав 3 знаки зодіаку, на яких восени чекає підвищення

Овен

Активні Овни рідко сидять на місці та постійно займаються роботою, активностями на свіжому повітрі, та іноді можуть забувати приділяти достатньо уваги своїй другій половинці. Через це у парі можуть з'явитися недомовленості, які згодом виллються у сварки, а можливо – у розлучення.

Через те, що партнер чи партнерка Овнів відчувають себе забутими та непотрібними, вони прагнутимуть відділитися від Овна, при чому якомога швидше. Таке спонтанне розлучення може надовго вибити Овнів з ритму. Щоб уникнути такого, представникам цього знаку зодіаку варто більше часу приділяти своїм коханим.

Телець

Тельці часто бувають дуже зверхніми – і це стосується не тільки знайомих чи колег, але і їхніх коханих. Снобська поведінка може не тільки призвести до купи дрібних сварок, але і до серйозних скандалів.

Через те, що обраниця чи обраний Тельця почуватимуть себе не на рівні з коханим, вони будуть бунтувати та уникати спілкування – і це може обернутися розлученням. А щоб уникнути такого розкладу, достатньо з повагою ставитися до своєї другої половинки та не ставитися зневажливо до будь-яких її слів.

Лев

Восени Леви самі можуть стати ініціаторами розлучення – цьому вогняному знаку зодіаку стає нудно у довготривалих стосунках, і щоб пройти витримку часу, треба підкидати до багаття кохання свіжих дрів. На жаль, цієї осені декому може не вистачити навіть хмизу, тому Леви оберуть розірвати стосунки.

Щоб не впасти в депресію та тугу за колишніми, Левам варто урізноманітнити своє дозвілля та більше часу проводити із друзями.