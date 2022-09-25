Розумною людина може бути будь-якого віку, а от мудрість приходить з часом, пише 24 канал. Ці чоловіки застосовують всю сукупність знань, опираючись на власний досвід.

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Близнюки

Близнюки є досить мудрими та прагматичними людьми. Вони постійно самовдосконалюються та можуть дати вдалі поради близьким. Близнюки мудрі не по роках. Навіть в юному віці вони вміють думати так, як дорослі. З них часто беруть приклад та наслідують їх.

Леви

Леви вміють підхід знайти до кожної людини. Вони досить скромні, чуттєві та вміру мудрі. У житті їм допомагає нестандартне мислення та мудрість. Вони майже ніколи не питають порад в близьких, бо самі вміють дати собі раду. Левів поважають друзі та рідні, а інші мріють про дружбу з ними.

Терези

Завдяки своїй мудрості Терези швидко вирішують свої питання та проблеми. Також вони можуть та люблять допомагати іншим. За порадами до Терезів звертаються майже всі знайомі та близькі. Терезів дуже цінують у суспільстві, а їхній гострий розум та мудрість додає їм великої значущості.