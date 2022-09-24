У цьому житті є люди, яким таланить буквально на кожному кроці, але є й такі, в яких все життя йде не за планом, пише 24 канал. Астрологи розповіли, що найбільше в житті не везе Козерогам, Скорпіонам та Дівам.

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Козероги

За які б справи Козероги не взялись, у них все валиться з рук. Їм треба постійно про все нагадувати і просити допомоги, однак не факт, що вони вас зможуть виручити та стати в нагоді. Часто в Козерогів проблеми на роботі: вони нічого не встигають та пропускають робочі зміни.

Скорпіони

Скорпіонам дуже важко пристовуватися до світу, де треба брати на себе відповідальність та самому приймати рішення. Саме тому вони так часто зазнають поразки. Йому постійно треба перебувати під чиєюсь опікою – рідної мати або дружини.

Діви

Незважаючи на енергійність Дів, їм не щастить так, як хотілося б. Чоловіки завжди живуть в постійній напрузі. Вони мають багато комплексів та не вміють з ними впоратися. Їм не вистачає сил та енергії на те, аби домогтися переваги над оточуючими хоча б у чомусь.