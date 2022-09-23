Ці чоловіки рідко роблять своїм рідним чи коханій людині щось приємне, не дарують квітів просто так та не стараються їх нічим вразити, пише 24 канал.

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Тельці

Чоловіки-Тельці є дуже ощадними. Вони всіляко намагаються показати, що не є скупими, але як тільки в ресторані приносять рахунок, то вони не проти, аби їхня супутниця розділила його з ним навпіл. Тельці часто неуважні до своїх партнерок та навіть не думають над тим, як їх можна вразити.

Близнюки

Близнюки є дуже економними. Вони будуть постійно шукати в магазинах все найдешевше та акційне. В певному плані чоловіки-Близнюки навіть егоїсти, бо краще віддадуть гроші на щось для себе, ніж придбають якусь річ своїй коханій половинці.

Раки

Раки досить оманливі знаки Зодіаку. Вони проявляють свою турботу лише на початку стосунків, а потім не вважають за потрібне проявляти свою любов через подарунки. У сімейному житті Раки зроблять все можливе, щоб контролювати бюджет та ним керувати.