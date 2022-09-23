Эти мужчины редко делают своим родным или любимому человеку что-то приятное, не дарят цветы просто так и не стараются их ничем поразить, пишет 24 канал.

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Тельцы

Мужчины-Тельцы очень бережливы. Они всячески пытаются показать, что не скупы, но как только в ресторане приносят счет, то они не против, чтобы их спутница разделила его с ним пополам. Тельцы часто невнимательны к своим партнершам и даже не думают над тем, как их можно поразить.

Близнецы

Близнецы очень экономны. Они будут постоянно искать в магазинах все самое дешевое и акционное. В определенном плане мужчины-Близнецы даже эгоисты, потому что лучше отдадут деньги на что-то для себя, чем приобретут какую-то вещь своей любимой половинке.

Раки

Раки довольно обманчивые знаки Зодиака. Они проявляют свою заботу только в начале отношений, а потом не считают нужным проявлять свою любовь через подарки. В семейной жизни Раки сделают все возможное, чтобы контролировать бюджет и управлять им.