День благоприятен для занятий творчеством и претворения в жизнь давних замыслов, пишет 24 канал.

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Гороскоп на 28 сентября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Овнов

День подходит для новых знакомств. На жизненном пути вам встретятся люди, с которыми будет удобно проводить время.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Тельцов

День плох для выяснения отношений. У вас есть все шансы нарваться на серьезный конфликт, который может привести даже к разводу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Близнецов

День подходит для дальних поездок. Вы можете быстро решить все важные вопросы. Вас также ждут встречи с хорошими и приятными людьми.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Раков

Раков ждет серьезный разговор с любимым человеком. Вы поймете для себя много новых моментов, которых упорно не замечали раньше.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Львов

Астрологи не советуют Львам сегодняшний день проводить дома наедине. Лучше всего провести время с друзьями или близкими.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Дев.

День подходит для романтики с любимой половинкой. Попытайтесь уединиться и сделать друг для друга что-нибудь приятное – пригласить на свидание или приготовить ужин. Время вместе вас очень сблизит.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Весов

Весов ждет ссора с коллегами. Ваше упрямство не приведет ни к чему, кроме внутреннего конфликта.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Скорпионов

Скорпионов сегодня ждет веселый день. Вы сможете хорошо провести время с самыми дорогими для вас людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Стрельцов

Стрельцам сегодня нужно будет заниматься делами, которые будут вводить вас только в скуку. Впрочем, они обязательны, и обойти их не получится.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Козерогов

Козероги сегодня могут быть очень раздражены. Вы поймете, что ваша половинка ведет двойную игру и вас ждет серьезный разговор.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Водолеев

Водолеям сегодня нужно быть максимально активными. Попытайтесь наверстать упущенное и начать все сначала.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 28 сентября 2022 года для Рыб

Рыбам сегодня не стоит рассчитывать на помощь других. Думайте в первую очередь о себе и собственной зоне комфорта. Вам никто не поможет, кроме самих себя.