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Гороскоп на 1 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Овнів
День вдалий для продуктивних ідей. Ви увесь день будете перебувати в гарному настрої, тож зможете виконати чимало важливих справ.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Тельців
Тельці сьогодні будуть нетерплячими. Вас будуть дратувати стосунки з коханою половинкою, тож ви захочете якнайшвидше вирішити все, що вас турбує.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Близнюків
Близнюкам треба розпочати день зі спорту. Якщо вам позволяє здоров'я, то почніть бігати, а ввечері приділіть час на фізичні вправи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Левів
Левам не варто сьогодні сильно хвилюватися, адже це може зашкодити вашій нервовій системі. Контролюйте свої емоції, щоб уникнути депресивного стану.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Дів
Дівам не рекомендовано в цей день пити алкоголь, оскільки він може нашкодити вашому здоров'ю.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Терезів
На Терезів чекає напружене відрядження, яке для вас буде фінансово невигідним та принесе чимало дискомфорту.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає енергійний день. Усі робочі процеси будуть проходити добре, керівництво похвалить вас за всю пророблену роботу.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Стрільців
Стрільці сьогодні відчуватимуть справжній приплив енергії та сил. День чудовий для просування та запуску будь-яких проєктів.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Козерогів
Сьогодні Козерогам буде вдало виходити робота руками, а не головою. Можете починати дрібний ремонт вдома або ж займіться творчістю.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Водоліїв
На Водоліїв чекає справжнісінький аврал від ранку. У вас буде чимало робочих питань, а також доведеться вирішувати справи в телефонному режимі.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 серпня 2022 для Риб
Рибам треба навчитися все брати у свої руки. Не чекайте ні від кого допомоги та самостійно вирішуйте свої справи.