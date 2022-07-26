Раніше ми вам розповідали про кілька знаків зодіаку, які не вміють любити та осягнути справжнє значення кохання.

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Якщо Скорпіони, Козероги та Водолії абсолютно не зацікавлені в любові, то Леви, Терези та Стрільці вміють по-справжньому любити, притягують у своє життя романтичні стосунки та кохають щиро та віддано.

Леви



Леви вміють дуже швидко закохуватися. З першого погляду вони можуть втратити розум та зробити все для обранця чи обраниці, аби лише сподобатися. Ці знаки зодіаку вміють добре працювати над стосунками. Заради того, щоб перебувати в гармонійних стосунках та побудувати міцну сім’ю, вони ладні звернути гори.

Терези

Астрологи кажуть, що Терези не лише щиро люблять, але й не допускають зради у своєму житті. Ці знаки зодіаку вірні своєму партнеру та проносять свою відданість впродовж багатьох років. У Терезів може бути чимало друзів протилежної статі, однак вони ніколи не перейдуть дозволеної межі.

Стрільці

Стрілець – надійний та турботливий знак зодіаку. У першу чергу він буде думати про ваше благополуччя, а тоді – про своє. Свою любов Стрілець демонструє через подарунки та увагу. Також ці знаки зодіаку дуже люблять тактильність, тож ви постійно будете відчувати завдяки обіймам, як вам кохають та леліють.