Ці 3 знаки зодіаку так і не можуть осягнути, що таке – відчувати справжню любов. Вони постійно шукають кохання, проте не вміють по-справжньому кохати.

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Хоч Скорпіони, Козороги та Водолії рідко залишаються одні, проте любові до свого партнера чи партнерки вони не відчувають, вважаючи фрази "Я тебе люблю" порожніми, а зв'язок між людьми – вдалою хімічною реакцією.

Скорпіон

Знак, який вважається одним із найбільш проблематичним у стосунках, не може відчувати довіри навіть до людини, яка його щиро любить.

Скорпіони мають проблеми з довірою

Через те, що Скорпіон боїться підлості та здатися вразливим для оточення, він усвідомлено мінімізує будь-які прив'язаності та романтичні зародки.

Усе оточення Скорпіона сприймається ним як потенційний ворог, який може з хвилини на хвилину дізнатися про слабкості цього знаку зодіаку та завдати нищівний удар. Тому навіть коли Скорпіони знаходять свою другу половинку, їм дуже важко почати довіряти їй та ділитися своїми секретами та переживаннями.

Козоріг

Цей знак зодіаку – запеклий кар'єрист, який сприймає відносини та подружнє життя як чергову складову для успіху. Козероги обирають партнера за статусом та можливостями – чим більше відносини можуть принести у фінансовому та моральному плані, тим більше в них, за логікою Козерогів, сенсу.

Козероги визначають стосунки як чергове завдання

Попри те, що Козероги можуть відчувати сильну любов до своїх батьків або власних дітей, відносини з партнером чи партнеркою є доволі діловими та позбавленими чуттєвості.

Бути хорошим батьком, чоловіком чи дружиною для Козерогів – чергове завдання, з яким треба впоратися максимально добре. Тож подружнє життя та відносини будуть плідними та цікавими, проте позбавленими будь-яких сентиментів та пристрасті.

Водолій

Найменше щастить у розумінні та пошуках любові цьому повітряному знаку зодіаку. Водолії, які схильні філософствувати та розбирати будь-які почуття по поличках, не знають, як пояснити та осягнути любов як явище. Через це Водоліям дуже тяжко чесно та прямо сказати "Я тебе кохаю".

Водолії не можуть зрозуміти, чим є любов насправді

При цьому як партнери Водолії є чудовими – чуйними, розумними та цікавими. До того ж, не обійдеться і без романтики – поки Водолії не задумуються про істинність любові, а просто отримують задоволення від спілкування та фізичного контакту, відносини будуть ідеальними.

Лиш тоді, коли Водолій цілковито дослідив свого партнера та не бачить більше нічого, що б могло його зацікавити, він втрачає інтерес, стає абсолютно байдужим та знову починає розмірковувати, чим насправді є кохання. Не знайшовши відповіді, Водолій тікає від свого обранця чи обраниці.