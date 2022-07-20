Ці 3 знаки гороскопа вирізняються з-поміж усіх своєю запальною вдачею та нервовістю. Ця особливість може негативно вплинути на відносини з іншими, тож Козерогам, Стрільцям та Близнюкам варто попрацювати над своїми нервами.

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Стрілець

Усі вогняні знаки зодіаку мають запальну вдачу, є голосними та рвучкими особами. Проте саме Стрільці мають надмірну емоційність, яка шкодить як і їм, так і їхньому оточенню.

Стрільці дуже дратівливі та недовірливі

Стрільці – дуже вразливі, і будь-яка дрібниця може зачепити їх до глибини душі. Попри те, що ладнають Стрільці практично з кожним іншим знаком, проте їхні нерви швидко можуть змінити хід спілкування.

Через підозрілість, імпульсивність та ревнощі Стрільці можуть зчинити скандал, звинувачуючи знайомих чи близьких. Через постійні нервування без підстав та приводів цей вогняний знак зодіаку легко засмучується та злиться, перебираючи різні варіанти "зради" друзів чи родини.

Близнюки

Цей повітряний знак не тільки отримав кличку "дволикий", але і сам по собі є дуже непостійним. Природна екстравертивність Близнюків може легко змінитися на ненависть до компанії та людей загалом.

Близнюки дуже непостійні

Якщо Близнюків щось не влаштовує, спершу вони готові іти на обговорення та компроміс. Лиш коли конфлікт виходить за межі контролю цього знаку, Близнюки починають не на жарт агресувати на опонента, вважаючи його ледь не ворогом на все життя.

Через таку імпульсивність та негнучкість у поглядах Близнюки постійно мають сварки та не мають багато друзів, які були б здатні терпіти запальний характер цього знаку зодіаку.

Водолій

Водолії невтомно нервуються протягом всього свого життя, переживаючи за найменші деталі – через острах втратити довіру та повагу серед свого оточення представники цього повітряного знаку зодіаку завжди намагаються бути в усьому ідеальними. На жаль, не завжди це їм вдається – і тоді Водолії хочуть якомога швидше покинути компанію, щоб удосталь постраждати від своєї невдачі.

Водолії часто нервуються, але прагнуть не показувати цього

Попри те, що Водолії не зляться чи істерять публічно, коли вони залишаються віч-на-віч з собою, вони можуть виплеснути всі емоції, які накопичилися. Водолії можуть плакати, кричати та ненавидіти себе за те, що вони не дотягнулися до поставленої ними планки.

Нерви Водоліїв можна дуже легко побачити, коли вони замовкають – зазвичай дуже говіркий знак зодіаку ніби набирає води в рота та не підтримує жодної розмови, прагнучи покинути співрозмовника та виплеснути нерви й агресію.