Звичайно, не всі представники "нещасливих" знаків зодіаку не можуть влаштувати своє життя – дуже багато чого залежить від особистої наполегливості та вміння підлаштовуватись. Проте саме Діви, Риби та Тельці найважче справляються з любовними та робочими проблемами.

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Діви

Шостий знак зодіакального гороскопа схильні занадто багато брати на себе, що викликає багато проблем – як для оточення, так і для самих Дів. Особливість цього земного знаку – це гіпертрофована відповідальність та бажання все скинути на свої плечі, допомігши при цьому іншим.

Діви занадто багато на себе беруть

Натомість задоволення від допомоги Діви не отримують – лиш формують навколо себе образ "мучеників", на яких скидають всю роботу. Через це навіть прості прохання по дому можуть закінчитися скандалом для пари, де є Діви. Через це шостий знак зодіаку постійно перебуває в поганому настрої, а його партнер або партнерка не можуть довго це витримати.

Попри те, що Діви дуже працьовиті та педантичні, реалізувати себе в кар'єрі їм також важко – цей знак зодіака активно експлуатують та використовують їхнє бажання працювати. Тому зазвичай Діви залишаються на нижчих щаблях кар'єри, роблячи роботу за всіх.

Тельці

Другий знак зодіаку попри власну впертість та консервативність поглядів дуже зверхньо ставиться до інших. Сноби-Тельці дуже важко знаходять пару та так само важко з нею розходяться – все через те, що інтровертивним Тельцям дуже важко перемкнутися на щось інше. Вони можуть роками думати про свій біль та несправедливість долі, не намагаючись знайти когось іншого.

Тельці нещасливі через свою зверхність

Через постійні вимоги до партнера чи партнерки Тельці забувають, за що вони справді полюбили людину, намагаючись створити ідеального партнера, та забувають давати свою любов, що спричиняє дуже болючі розставання для пари.

У кар'єрі, як і в любові – Тельці через свій снобізм часто не сприймають всерйоз своїх колег, що спричиняє конфлікти та не дає нормально сформуватися колективній роботі. Через суперечки та зверхність Тельців вони часто йдуть з роботи, заявляючи – колеги ще не знають, кого вони втратили.

Риби

Мірйливі Риби завжди намагаються убезпечити себе від світу за ілюзіями та ірреальними думками. Через це дванадцятий знак зодіаку часто називають "не від світу цього". Спочатку ця особливість приваблює людей, проте згодом партнер чи партнерка розуміють, що Риби за будь-яких стресових ситуацій тікають у свої ілюзії, не можуть визнати правду та проблеми, які з ними пов'язані, а також дуже болюче сприймають стрес.

Риби далекі від реальності

Щоб довести Риб до сліз, достатньо зробити те, що їм не подобається – і день як для них, так і для партнера цілковито зіпсований. Через те, що Риби часто впадають в депресивний стан від подій та часто просто ігнорують свого партнера, пари недовго тримаються.

У кар'єрі Риби мають дуже багато амбіцій, які вони вже реалізували у своїй голові. Проте коли Риби стикаються з жорстокою реальністю, весь їх запал пропадає, з'являється апатія, небажання працювати та депресія. Через це Риб вважають неефективними працівниками, а іхнє кар'єрне зростання дуже сумнівне.