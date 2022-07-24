Люди, народжені під цим знаком зодіаку, ніколи не будуть вступати в прямі конфронтації та наражатися на неприємне спілкування.

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Попри свої мінуси та особливості характеру, представники цих знаків зодіаку прагнуть завжди залишатися тактовними та ввічливими до оточення.

Терези

Терези дуже люблять зважувати все, що привертає їхню увагу та сперечатися, проте роблять вони це настільки майстерно, що ні в кого не виникає бажання з ними сваритися.

Терези слідкують за своїми словами та не хочуть вступати в конфлікт

Представники цього знаку зодіаку завжди вміють підібрати слова для співрозмовника та завжди шукати компроміс – для Терезів важлива думка опонента і його аргументи. Навіть якщо Терези не погоджуються з людьми, з якими виникла суперечка, вони плавно зводять розмову до логічного завершення або пропонують залишитися при своїй думці.

Риби

Риби – один з найм'якших та найбільш доброзичливих представників зодіакального спектру. Вони за своєю натурою не люблять конфлікти та дуже рідко з власної волі вступають в пряму конфронтацію, прагнучи залишитися у добрих стосунках з усіма.

Риби намагаються бути милими з усіма

Риби не люблять пліткувати за спинами в людей, а також не терплять підлості і зради. Тому в розмові з Рибами рідко можна почути щось неприємне про спільних знайомих чи про родичів.

Якщо ж Рибам нав'язують конфлікт та хочуть посваритися з ними, вони радше м'яко ухиляться від неприємної розмови, яка їх знервує, ніж прямо почне сваритися з опонентом.

Водолій

Попри своє непереборне прагнення до справедливості та чесності, прямолінійні Водолії не терплять, коли до них хтось лізе зі сваркою. Вони намагаються ізолюватися від неприємних їм людей, а якщо все ж зустрінуться з ними, намагаються триматися якомога ввічливіше й тактовніше.

Водолії вміють грамотно розв'язати конфлікт

За своїх друзів та близьких Водолії готові боротися до останнього, навіть погоджуючись сваритися з тими, хто їх образив. Але навіть за таких обставин Водолії прагнуть оперувати переконливими аргументами та мовою фактів.

Зазвичай Водолії вибираються переможцями з суперечки. Та вони не втрачають поваги до інших та намагаються ввічливо ставитися до будь-кого.