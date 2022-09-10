Люди, рожденные под этим знаком зодиака, никогда не будут вступать в прямые конфронтации и подвергаться неприятному общению, говорит 24 канал.

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Несмотря на свои минусы и особенности характера, представители этих знаков зодиака стремятся всегда оставаться тактичными и вежливыми к окружающим.

Весы

Весы очень любят взвешивать все, что привлекает их внимание и спорить, однако делают они это настолько искусно, что ни у кого не возникает желания с ними ссориться.

Весы следят за своими словами и не хотят вступать в конфликт

Представители этого знака зодиака всегда умеют подобрать слова для собеседника и всегда искать компромисс – для Весов важно мнение оппонента и его аргументы. Даже если Весы не согласны с людьми, с которыми возник спор, они плавно сводят разговор к логическому завершению или предлагают остаться при своем мнении.

Рыбы

Рыбы – один из самых мягких и доброжелательных представителей зодиакального спектра. Они по своей натуре не любят конфликты и очень редко по собственной воле вступают в прямую конфронтацию, стремясь остаться в хороших отношениях со всеми.

Рыбы пытаются быть милыми со всеми

Рыбы не любят сплетничать за спинами у людей, а также не терпят подлости и измены. Поэтому в разговоре с Рыбами редко можно услышать что-нибудь неприятное про общих знакомых или о родственниках.

Если же Рыбам навязывают конфликт и хотят ссориться с ними, они скорее мягко уклонятся от неприятного разговора, который их расстроит, чем прямо начнет ссориться с оппонентом.

Водолей

Несмотря на свое непреодолимое стремление к справедливости и честности, прямолинейные Водолеи не терпят, когда к ним кто-нибудь лезет со ссорой. Они пытаются изолироваться от неприятных им людей, а если все же встретятся с ними, стараются держаться как можно вежливее и тактично.

Водолеи умеют грамотно разрешить конфликт

За своих друзей и близких Водолеи готовы бороться до последнего даже соглашаясь ссориться с теми, кто их оскорбил. Но даже при таких обстоятельствах Водолеи стремятся оперировать убедительными аргументами и языком фактов.

Обычно Водолеи выбираются победителями из спора. И они не теряют уважения к другим и стараются вежливо относиться к кому угодно.