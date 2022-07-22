Серпень буде вдалим місяцем для більшості знаків, але декому з них варто бути обережним, слідкувати за своїм станом та працювати над балансом.

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Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

В останній місяць літа Овни зможуть отримати шанс на розвиток у своїй кар'єрі. Представники цього знака зодіаку зможуть отримати і підвищення, і омріяний успіх.

Гороскоп на серпень 2022 для Овнів

Проте стрімкий зліт у кар'єрі може негативно позначитися на здоров'ї Овнів. Не варто перенапружуватися та перепрацьовувати – у серпні Овни можуть захворіти на серцево-судинні недуги.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на серпень 2022 для Тельців

Представникам цього знаку в серпні пора виходити за межі комфорту – це понесе за собою позитивні зміни та покращення відносин з близькими.

Тельцям не варто боятися ризикувати – сміливість та рішучість принесе тільки позитивні емоції та зробить останній місяць літа чудовим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на серпень 2022 для Близнюків

У серпні Близнюкам варто обережно підбирати слова та не довіряти чуткам – фейки та дезінформація можуть негативно вплинути на перебіг справ Близнюків та їхнє самопочуття.

Близнюкам варто звернути увагу на домашній затишок та бути чуйними до своїх близьких – необережні слова можуть викликати сварку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на серпень 2022 для Раків

Навіть влітку Ракам варто продовжувати працювати – наполегливість та старанність у серпні гідно нагородиться.

Є великий шанс того що в останній місяць літа Раки отримають бажане підвищення на роботі та непогану премію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на серпень 2022 для Левів

Для Левів серпень стане місяцем зустрічей – як із новими людьми, так і зі старими та надійними друзями. В останній місяць літа Левам варто присвятити себе близьким, щоб добре завершити сезон та з новими силами рухатися в осінь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на серпень 2022 для Дів

Попри постійну роботу влітку та внутрішні стреси, під кінець літа Діви зможуть отримати омріяну гармонію з собою. Представники цього знаку зодіаку нарешті зможуть розподіляти свій час, щоб не почуватися виснажено.

Серпень для Дів стане вдалим перезапуском та чудовим стартом для приємних осінніх турбот.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на серпень 2022 для Терезів

У серпні Терезам варто дослухатися до порад близьких та друзів – їхні слова допоможуть не оступитися в прийнятті рішень у проблемах, з якими доведеться стикнутися.

Терезам варто не поспішати та обдумати всі питання, які їх хвилюють. А родичі та друзі зможуть допомогти впоратися з труднощами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на серпень 2022 для Скорпіонів

Для Скорпіонів серпень стане часом вирішення усіх відкладених справ – саме час зробити генеральне прибирання та розібратися з усіма конфліктами та недомовками у колі спілкування.

Кінець літа для цього знаку зодіаку зможе кінцем у токсичних стосунках, а також поштовхом для покращення свого життя та прощання зі шкідливими звичками.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на серпень 2022 для Стрільців

У серпні для Стрільців з'явиться можливість для нових витків у кар'єрі – нові проєкти та справи домопожуть не тільки реалізуватися, але і підзаробити.

Крім того, останній місяць літа Стрільців – ідеальний час для романтики та проведення часу з коханою людиною.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на серпень 2022 для Козерогів

Козерогам в серпні варто розібратися з усіма справами та погодитись на ділову пропозицію – це рішення може значно покращити становище представників цього знаку зодіаку.

Попри те, що з фінансової точки у Козерогів все буде йти в гору, людям, які народилися під цим знаком, варто бути обережними у стосунках в родині – наприкінці літа з близькими людьми можуть виникати конфлікти.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на серпень 2022 для Водоліїв

Останній місяць літа дасть шанс Водоліям розібратися собі, своїх бажаннях та почуттях, тож ним варто скористатися. В серпні цей повітряний знак зможе скинути внутрішній баласт, який гнітив його довгий час.

Цього місяця Водолії також отримають можливість підзаробити – не варто відмовлятися від нових проєктів та сидіти вдома.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на серпень 2022 для Риб

Для Риб серпень може стати переламним моментом в житті – представники цього знаку зодіаку можуть змінити рутину на щось абсолютно нове, почуваючи себе королями життя.

Проте Рибам варто звернути увагу на свої дії – надмірна самовпевненість та імпульсивність може негативно вплинути на рутину, яку Риби ризикують запустити.