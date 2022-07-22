Август будет удачным месяцем для большинства знаков, но некоторым из них следует быть осторожными, следить за своим состоянием и работать над балансом.

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Гороскоп на август для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

В последний месяц лета Овны смогут получить шанс на развитие своей карьеры. Представители этого знака зодиака смогут получить и повышение, и желанный успех.

Гороскоп на август 2022 для Овнов

Однако стремительный взлет в карьере может отрицательно сказаться на здоровье Овнов. Не стоит перенапрягаться и перерабатывать – в августе Овны могут заболеть сердечно-сосудистыми недугами.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на август 2022 для Тельцов

Представителям этого знака в августе пора выходить за пределы комфорта – это повлечет за собой положительные изменения и улучшение отношений с близкими.

Тельцам не стоит бояться рисковать – смелость и решительность принесет только положительные эмоции и сделает последний месяц лета отличным.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на август 2022 для Близнецов

В августе Близнецам следует осторожно подбирать слова и не доверять слухам – фейки и дезинформация могут негативно повлиять на ход дел Близнецов и их самочувствие.

Близнецам следует обратить внимание на домашний уют и быть отзывчивыми к своим близким – неосторожные слова могут вызвать ссору.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на август 2022 для Раков

Даже летом Ракам следует продолжать работать – настойчивость и усердие в августе будут достойно награждены.

Есть большой шанс того, что в последний месяц лета Раки получат желаемое повышение на работе и неплохую премию.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на август 2022 для Львов

Для Львов август станет месяцем встреч – как с новыми людьми, так и со старыми и надежными друзьями. В последний месяц лета Львам стоит посвятить себя близким, чтобы хорошо завершить сезон и с новыми силами двигаться в осень.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на август 2022 для Дев

Несмотря на постоянную работу летом и внутренние стрессы, к концу лета Девы смогут получить желанную гармонию с собой. Представители этого знака зодиака наконец-то смогут распределять свое время, чтобы не чувствовать себя истощенно.

Август для Дев станет удачным перезапуском и отличным стартом для приятных осенних забот.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на август 2022 для Весов

В августе Весам следует прислушаться к советам близких и друзей – их слова помогут не оступиться в принятии решений касательно проблем, с которыми придется столкнуться.

Весам следует не спешить и обдумать все волнующие их вопросы. А родственники и друзья смогут помочь справиться с трудностями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на август 2022 для Скорпионов

Для Скорпионов август станет временем решения всех отложенных дел – самое время сделать генеральную уборку и разобраться со всеми конфликтами и недомолвками в кругу общения.

Конец лета для этого знака зодиака сможет концом в токсических отношениях, а также толчком для улучшения своей жизни и прощания с вредными привычками.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на август 2022 для Стрельцов

В августе для Стрельцов появится возможность для новых витков в карьере – новые проекты и дела помогут не только реализоваться, но и подзаработать.

Кроме того, последний месяц лета Стрельцов – идеальное время для романтики и времяпрепровождения с любимым человеком.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на август 2022 для Козерогов

Козерогам в августе следует разобраться со всеми делами и согласиться на деловое предложение – это решение может значительно улучшить положение представителей этого зодиака.

Несмотря на то, что с финансовой точки у Козерогов все будет идти в гору, людям, родившимся под этим знаком, следует осторожничать в отношениях в семье – в конце лета с близкими людьми могут возникать конфликты.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на август 2022 для Водолеев

Последний месяц лета даст шанс Водолеям разобраться в себе, своих желаниях и чувствах, поэтому им стоит воспользоваться. В августе этот воздушный знак сможет сбросить внутренний балласт, угнетавший его долгое время.

В этом месяце Водолеи также получат возможность подзаработать – не стоит отказываться от новых проектов и сидеть дома.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на август 2022 для Рыб

Для Рыб август может стать переломным моментом в жизни – представители этого знака зодиака могут сменить рутину на что-то совершенно новое, чувствуя себя королями жизни.

Однако Рыбам следует обратить внимание на свои действия – чрезмерная самоуверенность и импульсивность могут негативно повлиять на рутину, которую рискуют запустить.