Швидке старіння багато в чому обумовлене приналежністю до певних знаків Зодіаку. Якщо деякі представники просто вражають своїм молодим виглядом у 50, то інші ж вже у 40 років можуть помітити першу сивину на волоссі та глибокі зморшки.

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Водолії

Водолії є дуже нервовими та неспокійними. Вони завжди за все переживають, тож можуть до глибокої ночі вирішувати робочі питання, а вже на світанку знову включатися у справи. Такий постійний стрес дається взнаки, тож представники жіночої та чоловічої статі починають старіти швидше.

Овни

Овни є одними з найбезповідальніших знаків Зодіаку. Попри свою впертість, вони не сильно чимось переймаються та знають, що все можна швидко і легко владнати. Та якщо в кар’єрі Овнів все проходить гладко, то найбільші переживання відбуваються у сім’ї. Овни часто мають проблеми зі здоров’ям рідних, та й самі нерідко відчувають проблеми з ментальним здоров’ям.

Близнюки

Близнюки часто піддаються на всілякі провокації. Ви любите доводити свою правоту та часто вступати у конфлікти з колегами, якщо ваша думка не співпадає з їхньою. Та попри свою категоричність, вдома ви все ж таки переживаєте все та часто навіть не спите ночами. Вже ближче до 40 років у Близнюків спостерігаються значні ознаки старіння.

Діви

У Дів постійно бувають перепади настрою. Якщо ранок у вас починається успішно, то вже ввечері досить часто зустрічається апатія. Все це призводить до швидкого старіння, оскільки ваше ментальне здоров’я знаходиться у постійних качелях.