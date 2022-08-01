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Гороскоп на 1 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Овнов
День удачен для продуктивных идей. Вы весь день будете находиться в хорошем настроении, так что сможете выполнить немало важных дел.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Тельцов
Тельцы сегодня будут нетерпеливы. Вас будут раздражать отношения с любимой половинкой, так что вы захотите как можно быстрее решить все, что вас беспокоит.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Близнецов
Близнецам нужно начать день по спорту. Если вам разрешает здоровье, то начните бегать, а вечером уделите время на физические упражнения.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Львов
Львам не стоит сегодня сильно волноваться, ведь это может повредить вашей нервной системе. Контролируйте свои эмоции во избежание депрессивного состояния.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Дев.
Девам не рекомендовано в этот день пить алкоголь, поскольку он может навредить вашему здоровью.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Весов
Весов ждет напряженная командировка, которая для вас будет финансово невыгодной и принесет немало дискомфорта.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Скорпионов
Скорпионов ждет энергичный день. Все рабочие процессы будут проходить хорошо, руководство похвалит вас за всю проделанную работу.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Стрельцов
Стрельцы сегодня будут ощущать настоящий прилив энергии и сил. День отличный для продвижения и запуска любых проектов.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Козерогов
Сегодня Козерогам будет удачно выходить работа руками, а не головой. Можете начинать мелкий ремонт дома или займитесь творчеством.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Водолеев
Водолеев ждет самый настоящий аврал с утра. У вас будет много рабочих вопросов, а также придется решать дела в телефонном режиме.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 1 августа 2022 года для Рыб
Рыбам нужно научиться все брать в свои руки. Не ждите ни от кого помощи и самостоятельно решайте свои дела.