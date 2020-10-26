Голлівудські актриси об'єднались у важливому соціальному флешмобі. У мережі вони опублікували сексуальні фото в рожевих купальниках чи спідній білизні, щоб привернути увагу жінок до щорічних обстежень в онколога. Хто долучився до акції – дивіться у добірці.

Упродовж жовтня чимало представниць Голлівуду вразили своїх прихильників відвертими знімками у рожевому сексуальному вбранні. За даними 24 каналу, таким чином актриси долучились до віртуальної акції, яку започаткували представники бренду KiT Undergarments. Завдяки знімкам відомі американки закликають всіх проходити регулярні обстеження, що допоможуть виявити онкохворобу на ранніх стадіях. Окрім цього, частина коштів від продажу білизни переходить на лікування хворих на рак.

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Хто долучився до проєкту – дивіться у пікантній добірці.

Мелані Гріффіт

І в 63 роки актриса Мелані Гріффіт не соромиться показувати своє тіло. Актриса позувала у ванній кімнаті в рожевій білизні, закутавши волосся у рушник.

Кейт Гадсон

Долучилась до благодійного проєкту і знаменита голлівудська білявка Кейт Гадсон. Вона вигадала оригінальну позу для зйомки, підстрибнувши вверх.

Зої Салдана

А от зірка Marvel Зої Салдана позувала на фоні розкішного виду на океан.

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Сельма Блер

З не меншим креативом до завдання підійшла Сельма Блер. Актриса, яка страждає від розсіяного склерозу, грайливо позувала поряд з басейном. Вкінці зйомки Сельма скинула з себе білизну, залишившись оголеною.

Рашіда Джонс

Зірка серіалу "Офіс" Рашіда Джонс вирішила не креативити з рекламою. Актриса зробила селфі у рожевому вбранні, позуючи на фоні своєї ванної кімнати.

Райлі Кіо

Своє селфі у ванній презентувала і актриса Райлі Кіо, яка зіграла у серіалах "Дівчина за викликом" та "Удача Лохана".

Ніна Добрев

Водночас красуня із серіалу "Щоденники вампіра" додала сексуальності кадру. Ніна Добрев сфотографувала себе на дивані, засвітивши груди в кадрі.

Мішель Монаган

Актриса Мішель Монаган також додала кадру спокусливості. Голлівудська красуня сіла на ліжко, щоб зробити селфі, обравши для знімка незвичну позу.

Дакота Фаннінг

Окрім цього, у флешмобі взяла участь актриса Дакота Фаннінг. Запальна білявка сфотографувалась у дзеркалі, похизувавшись стрункою і розкішною фігурою.