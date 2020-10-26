Голливудские актрисы объединились в важном социальном флешмобе. В сети они опубликовали сексуальные фото в розовых купальниках или нижнем белье, чтобы привлечь внимание женщин к ежегодным обследованиям у онколога. Кто принял участие в акции – смотрите в подборке.

На протяжении октября многие представительницы Голливуда поразили своих поклонников откровенными снимками в розовом сексуальном наряде. По данным 24 канала, таким образом актрисы присоединились к виртуальной акции, которую начали представители бренда KiT Undergarments. Благодаря снимкам известные американки призывают всех проходить регулярные обследования, которые помогут выявить онкозаболевания на ранних стадиях. Кроме того, часть средств от продажи белья переходит на лечение больных раком.

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Кто приобщился к проекту - смотрите в пикантной подборке.

Мелани Гриффит

И в 63 года актриса Мелани Гриффит не стесняется показывать свое тело. Актриса позировала в ванной комнате в розовом белье, укутав волосы в полотенце.

Кейт Хадсон

Присоединилась к благотворительному проекту и знаменитая голливудская блондинка Кейт Хадсон. Она придумала оригинальную позу для съемки, подпрыгнув вверх.

Зои Салдана

А вот звезда Marvel Зои Салдана позировала на фоне роскошного вида на океан.

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Сельма Блер

С не меньшим креативом к заданию подошла Сельма Блэр. Актриса, которая страдает от рассеянного склероза, игриво позировала рядом с бассейном. В конце съемки Сельма сбросила с себя белье, оставшись обнаженной.

Рашида Джонс

Звезда сериала "Офис" Рашида Джонс решила не креативить с рекламой. Актриса сделала селфи в розовом платье, позируя на фоне своей ванной комнаты.

Райли Кио

Свое селфи в ванной представила и актриса Райли Кио, сыгравшая в сериалах "Девушка по вызову" и "Удача Лохана".

Нина Добрев

В то же время красавица из сериала "Дневники вампира" добавила сексуальности кадру. Нина Добрев сфотографировала себя на диване, засветив грудь в кадре.

Мишель Монаган

Актриса Мишель Монаган также добавила кадру соблазнительности. Голливудская красавица села на кровать, чтобы сделать селфи, выбрав для снимка необычную позу.

Дакота Фаннинг

Кроме этого, во флешмобе приняла участие актриса Дакота Фаннинг. Зажигательная блондинка сфотографировалась в зеркале, похваставшись стройной и роскошной фигурой.