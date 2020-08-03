25-річна американська модель Джіджі Хадід у грудні минулого року позувала у відвертій зйомці в образах від Chanel. Фото оприлюднили лише зараз, коли зірка вагітна, проте на чорно-білих кадрах вона встигла засвітити оголені груди й підтягнутий животик. Ця фотосесія підірвала мережу.

"Янгол" Victoria's Secret невдовзі стане мамою й під час вагітності позує лише в домашніх зйомках. Проте Джіджі Хадід розвивала модельну кар'єру до початку карантину й впевнено дефілювала подіумами на перших термінах вагітності. Зірка не відмовлялась й від еротичних зйомок, результати однієї з яких показала в інстаграм-профілі. Вона позувала для журналу Chaos Sixty Nine, на обкладинках якого з'являються найвідоміші представниці модельної індустрії.

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Джіджі Хадід у готельному номері постала у високих трусиках від Chanel з фірмовими підтяжками, які ледь прикривали її оголені груди. З пишною укладкою та в пухнастому жакеті вона ефектно продемонструвала свої фантастично довгі та стрункі ніжки в ліжку.

Модель також влаштувала чаювання у ванній, роздягнувшись догола. А у вбиральні вона з'явилась у білому костюмі від Chanel з червоним принтом, який складався з сорочки оверсайз, шортів та топа. Зухвале фото вона доповнила телефонною трубкою.

Не менш провокативною була зйомка на даху з розкішною панорамою на старе місто. Для позування Джіджі Хадід обрала футболку, чорні колготки, піджак, розшитий паєтками. Другий образ складався лише з прозорої спідниці довжини міді, а повністю оголені груди вона прикрила руками. Проте епатажною деталлю look стала коротка чорна перука, завдяки якій майбутня матуся перевтілилась у розв'язну брюнетку.

Джіджі Хадід в образах Chanel / Фото Instagram / @gigihadid



Всього за кілька годин ці кадри Джіджі Хадід оцінили кількома мільйонами лайків, а прихильники у мережі вибухнули захопливими коментарями.