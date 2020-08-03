25-летняя американская модель Джиджи Хадид в декабре прошлого года позировала в откровенной съемке в образах от Chanel. Фото обнародовали только сейчас, когда звезда беременна, однако на черно-белых кадрах она успела засветить обнаженную грудь и подтянутый животик. Эта фотосессия взорвала сеть.

"Ангел" Victoria's Secret скоро станет мамой и во время беременности позирует только в домашних съемках. Однако Джиджи Хадид развивала модельную карьеру до начала карантина и уверенно дефилировала по подиуму на первых сроках беременности. Звезда не отказывалась и от эротических съемок, результаты одной из которых показала в инстаграм-профиле. Она позировала для журнала Chaos Sixty Nine, на обложках которого появляются известные представительницы модельной индустрии.

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Джиджи Хадид в гостиничном номере появилась в высоких трусиках от Chanel с фирменными подтяжками, которые едва прикрывали ее обнаженную грудь. С пышной укладкой и в пушистом жакете она эффектно продемонстрировала свои фантастически длинные и стройные ножки в постели.

Модель также устроила чаепитие в ванной, раздевшись догола. А в туалете она появилась в белом костюме от Chanel с красным принтом, который состоял из рубашки оверсайз, шорт и топа. Дерзкое фото она дополнила телефонной трубкой.

Не менее провокационной была съемка на крыше с роскошной панорамой на старый город. Для позирования Джиджи Хадид выбрала футболку, черные колготки, пиджак, расшитый пайетками. Второй образ состоял лишь из прозрачной юбки длины миди, а полностью обнаженную грудь она прикрыла руками. Однако эпатажной деталью look стал короткий черный парик, благодаря которому будущая мама перевоплотилась в развязную брюнетку.

Джиджи Хадид в образах Chanel / Фото Instagram / @gigihadid

Всего за несколько часов эти кадры Джиджи Хадид оценили несколькими миллионами лайков, а поклонники в сети взорвались восторженными комментариями.