Культовий актор Гіт Леджер готувався до зйомок серіалу "Хід королеви". Незадовго до початку роботи він раптово помер, а стрічку екранізували тільки в 2020 році. Більше про серіал та задум Гіта Леджера – читайте у матеріалі.

Гіт Леджер хотів зняти "Хід королеви"

Ще у 2007 році у Голлівуді хотіли екранізувати знаменитий роман письменника Волтера Тевіса "Ферзевий гамбіт". Режисерське крісло, за даними People, мав посісти культовий актор Гіт Леджер, який тоді тільки завершив зйомки у "Темному лицарі". Однак створити стрічку йому так і не вдалось.

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Він захоплювався цим сюжетом. Був напруженим, цікавим молодим чоловіком, і мені це імпонувало. Ми говорили і говорили про цей проєкт телефоном, а потім врешті-решт домовились про зустріч, – розповів сценарист Аллан Скотт.

За словами чоловіка, чимало режисерів хотіли взятись за цей проєкт, однак Гіт Леджер був найбільш наполегливим. У Нью-Йорку Аллан Скотт неодноразово спілкувався з актором, обговорюючи важливі деталі. Зокрема, під час однієї з зустрічей Гіт Леджер запропонував головну роль віддати Елен Пейдж. Це одразу ж погодили і незадовго до смерті режисера актриса таки отримала сценарій.

"Ми витратили багато часу в останні три місяці, працюючи над його баченням сюжету… Ми дійшли до етапу, коли надіслали сценарій Елен. Гіт був сповнений ідей щодо акторського складу, оскільки мав багато друзів у Голлівуді. Ми планували зняти фільм наприкінці 2008 року", – додав Аллан Скотт.

У січні 2008 року Гіт Леджер раптово помер. Причиною стало неправильне вживання ліків, які йому приписав медик. Тому "Хід королеви" відклали, а відновили проєкт тільки в 2020 році.

Що відомо про серіал "Хід королеви"

Серіал "Хід королеви" презентували на стрімінговій платформі Netflix 23 жовтня 2020 року. Всього за кілька тижнів стрічка отримала шалену популярність, а мільйони кіноманів назвали її найкращою новинкою року. В захваті від перегляду залишився і знаменитий письменник Стівен Кінг.

За сюжетом, дівчинка Бет Гармон потрапляє до сиротинця після того, як на її очах в автокатастрофі померла мама. В перші дні вона знайомиться з прибиральником, який вчить її грати в шахи. І талант 9-річної школярки просто вражає: Бет з легкістю виграє партії у досвідчених гравців університетського клубу, а згодом стає відомою і у США.

Та водночас автори проєкту показали іншу сторону життя спортсменки. Геніальна Бет вживає транквілізатори, які допомагають їй прорахувати ходи суперника. Та чи не завадить схильність до наркотиків та алкоголю її кар'єрі?

"Хід королеви": дивіться трейлер до серіалу

Серіал складається всього з 7 епізодів. Головною зіркою стрічки є талановита актриса Аня Тейлор-Джой. Дівчина зізналась, що в реальному житті не вміє грати шахи, а всі ходи вивчала як танець.