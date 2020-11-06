Культовый актер Хит Леджер готовился к съемкам сериала "Ход королевы". Незадолго до начала работы он внезапно умер, а ленту экранизировали только в 2020 году. Больше о сериале и замысле Хита Леджера – читайте в материале.

Хит Леджер хотел снять "Ход королевы"

Еще в 2007 году в Голливуде хотели экранизировать знаменитый роман писателя Уолтера Тевиса "Ферзевый гамбит". Режиссерское кресло, по данным People, должен был занять культовый актер Хит Леджер, который тогда только завершил съемки в "Темном рыцаре". Однако создать ленту ему так и не удалось.

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Он увлекался этим сюжетом. Был напряженным, интересным молодым человеком, и мне это импонировало. Мы говорили и говорили об этом проекте по телефону, а потом в конце концов договорились о встрече,

– рассказал сценарист Аллан Скотт.

По словам мужчины, многие режиссеры хотели взяться за этот проект, однако Хит Леджер был самым настойчивым. В Нью-Йорке Аллан Скотт неоднократно общался с актером, обсуждая важные детали. В частности, во время одной из встреч Хит Леджер предложил главную роль отдать Элен Пейдж. Это сразу же согласовали и незадолго до смерти режиссера актриса таки получила сценарий.

"Мы потратили много времени в последние три месяца, работая над его видением сюжета... Мы дошли до этапа, когда прислали сценарий Элен. Хит был полон идей относительно актерского состава, поскольку имел много друзей в Голливуде. Мы планировали снять фильм в конце 2008 года", – добавил Аллан Скотт.

В январе 2008 года Хит Леджер скоропостижно скончался. Причиной стало неправильное употребление лекарств, которые ему приписал медик. Поэтому "Ход королевы" отложили, а возобновили проект только в 2020 году.

Что известно о сериале Ход королевы"

Сериал "Ход королевы" презентовали на стриминговой платформе Netflix 23 октября 2020 года. Всего за несколько недель лента получила бешеную популярность, а миллионы киноманов назвали ее лучшей новинкой года. В восторге от просмотра остался и знаменитый писатель Стивен Кинг.

По сюжету, девочка Бет Гармон попадает в приют после того, как на ее глазах в автокатастрофе умерла мама. В первые дни она знакомится с уборщиком, который учит ее играть в шахматы. И талант 9-летней школьницы просто поражает: Бет с легкостью выигрывает партии у опытных игроков университетского клуба, а со временем становится известной и в США.

Но в то же время авторы проекта показали другую сторону жизни спортсменки. Гениальная Бет употребляет транквилизаторы, которые помогают ей просчитать ходы соперника. Но не помешает ли склонность к наркотикам и алкоголю ее карьере?

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу

Сериал состоит всего из 7 эпизодов. Главной звездой ленты является талантливая актриса Аня Тейлор-Джой. Девушка призналась, что в реальной жизни не умеет играть в шахматы, а все ходы изучала как танец.