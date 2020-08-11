Ще у 2002 році Геллі Беррі та Пірс Броснан презентували фільм про Бонда "Помри, але не зараз". З того часу минуло 18 років, а фігура актрисі залишилась у такій же бездоганній формі. Це вона продемонструвала, одягнувши помаранчевий купальник у стилі своєї героїні.

Спекотні фото Геллі Беррі

Світлина з'явилась в інстаграмі зірки та одразу ж розбурхала мережу. Геллі Беррі гуляла пляжем у помаранчевому купальнику з ремінцями. Акторка прикрила своє обличчя світлим капелюхом, що додало грайливості кадру.

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Фото одразу ж викликало захват у прихильників Геллі Беррі. А от уважні користувачі мережі звернули увагу, що пляжний образ дуже нагадує кадри з фільму "Помри, але не зараз".



Геллі Беррі повторила свій образ / Фото Reddit

Як акторка підтримує себе у формі

Геллі Беррі не тільки гуляє пляжем, але й часто влаштовує там тренування. Щодня актриса виконує комплекс вправ під наглядом свого особистого тренера, що й допомагає їй завжди бути у формі. Окрім цього, правильне харчування також впливає на її фігуру.

"З кожним роком краса дається мені все складніше. Чим старше я стаю, тим пильніше стежу за тим, що я їм", – розповіла Геллі Беррі.



Геллі Беррі на тренуванні / Фото Instagram / @halleberry